Supermercado lanzó una promoción de electrodomésticos 2x1: cómo acceder y qué productos incluye

Carrefour puso en marcha una promoción de electrodomésticos 2x1, disponible en hipermercados y en su tienda online hasta el 15 de octubre. La oferta incluye freidoras de aire, cafeteras, aspiradoras y otros artículos. Conocé cómo activar el descuento.
Carrefour lanzó una promoción de electrodomésticos 2x1 para incentivar las ventas en un contexto de retracción del consumo. La propuesta, vigente hasta el jueves 15 de octubre, permitió adquirir dos pequeños electrodomésticos seleccionados y pagar únicamente el de mayor valor. Los descuentos estuvieron disponibles tanto en hipermercados como en la tienda online de la cadena.
Para acceder al beneficio, los clientes debían activar previamente el cupón correspondiente en la aplicación de Carrefour. Una vez habilitado, podían identificarse con su DNI al momento de pagar en las cajas para que se aplicara la promoción.
Una de las características de la oferta fue que los productos podían combinarse entre sí. Esto significó que los consumidores no necesitaban comprar dos artículos iguales, sino que podían seleccionar diferentes electrodomésticos incluidos en la promoción. En esos casos, el descuento se aplicaba sobre el producto de menor precio.
Qué electrodomésticos incluye la promoción 2x1 de Carrefour
Entre los artículos alcanzados por la promoción se encontraron freidoras de aire, cafeteras, aspiradoras, planchas, licuadoras y otros pequeños electrodomésticos de uso cotidiano.
De acuerdo con los precios relevados por iProfesional, algunos de los productos incluidos fueron:
Freidora de aire Mandine de 6 litros: $159.800.
Cafetera de filtro Bluesky: $47.800.
Exprimidor eléctrico de jugo: $39.800.
Sandwichera Mandine 3 en 1: $91.800.
Cortabarba recargable Nalk and Rey: $45.900.
Aspiradora stick Klindo 2 en 1: $211.900.
Plancha a vapor Carrefour Home: $99.800.
Aspiradora Klindo sin bolsa: $163.866.
Balanza de baño: $39.566.
Licuadora personal Mandine: $102.900.
Freidora Mandine de aceite doble: $162.900.
La disponibilidad de los artículos podía variar según la sucursal o el stock de la tienda online. Por ese motivo, los consumidores debían verificar las condiciones y los productos participantes antes de concretar la compra.
Cómo activar el descuento en Carrefour
Para aprovechar la promoción, los clientes debían ingresar a la aplicación oficial de Carrefour, buscar el cupón correspondiente a la oferta de electrodomésticos 2x1 y activarlo antes de realizar la compra.
En los hipermercados, el beneficio se aplicaba al informar el DNI asociado a la cuenta. La promoción también se encontraba disponible para productos seleccionados en el sitio web de la cadena.
La iniciativa se desarrolló en un escenario de menor actividad comercial, en el que distintas empresas implementaron descuentos y promociones para estimular las ventas.