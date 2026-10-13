Miércoles de Paseo: más de 80 comercios ofrecerán promociones y habrá espectáculos

La cuarta edición de Miércoles de Paseo se realizará este miércoles en Paraná, con más de 80 comercios adheridos, promociones especiales y espectáculos gratuitos de música y danza. Los locales abrirán de 9 a 20 y las actividades culturales comenzarán a las 18.
La cuarta edición de Miércoles de Paseo se realizará este miércoles 14 de octubre en la peatonal San Martín de Paraná, con la participación de más de 80 comercios que ofrecerán promociones especiales. La propuesta incluirá espectáculos de música y danza en distintos puntos del centro, con el objetivo de impulsar las ventas y promover la actividad comercial.
Durante la jornada, los negocios adheridos permanecerán abiertos de 9 a 20 y dispondrán de espacios especiales para exhibir sus productos y ofertas. La iniciativa buscará combinar las compras con actividades recreativas a cielo abierto.
A partir de las 18 comenzarán las intervenciones artísticas, que se distribuirán entre la peatonal y sus galerías comerciales, con propuestas destinadas a vecinos y visitantes.
Música y danza en distintos puntos de la peatonal
La programación incluirá las presentaciones de Grito Sagrado, con salida desde Venezuela y San Martín, y Artes del Campo, desde Urquiza y San Martín. Además, el Coro de la Facultad de Ciencias Económicas actuará en la Galería La Española, ubicada sobre San Martín, entre Andrés Pazos y Uruguay.
El subsecretario de Producción, Oscar Bustamante, explicó que la actividad formará parte de Modo Feria, una propuesta que permite a los comerciantes extender sus espacios de exhibición hacia la peatonal.
El funcionario destacó que la iniciativa se desarrolló mediante la articulación entre la Municipalidad, el Centro Comercial e Industrial de Paraná y el Paseo del Centro.
Buscan fortalecer la actividad comercial
Bustamante señaló que estas propuestas permiten ampliar las oportunidades de comercialización y mejorar la visibilidad de los negocios locales.
Además, sostuvo que el acompañamiento al sector comercial resulta fundamental para preservar las fuentes laborales y promover la sostenibilidad económica de los establecimientos.
“Acompañar al comercio es también acompañar a quienes trabajan, invierten y generan empleo en Paraná”, concluyó.