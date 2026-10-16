Invasión de hormigas en octubre: cómo evitar que entren a casa y cuáles son los remedios que no funcionan

La aparición de hormigas en las casas aumenta durante octubre debido a las temperaturas más elevadas y la mayor actividad de las colonias. Cocinas, baños, patios y balcones suelen ser los lugares donde estos insectos encuentran alimentos, agua y condiciones favorables para instalarse.

Con la llegada de la primavera, muchas especies intensifican la búsqueda de comida y su actividad reproductiva. Después de las lluvias también pueden observarse grandes cantidades de hormigas, ya que la humedad favorece determinados procesos de reproducción.

Aunque su presencia en jardines es habitual, cuando ingresan a las viviendas pueden convertirse en un problema persistente, publicó La Nación. Por eso, los especialistas recomiendan prevenir su entrada y controlar las colonias, en lugar de limitarse a eliminar los insectos visibles.

Por qué aparecen hormigas dentro de las casas

La principal razón es la disponibilidad de alimentos. Migas, restos de comida, frutas maduras, envases abiertos y bebidas azucaradas pueden atraerlas.

Una hormiga exploradora puede localizar una fuente de alimento y dejar un rastro químico que permite que otras integrantes de la colonia sigan el mismo recorrido.

Además, estos insectos buscan agua y humedad, especialmente en cocinas, baños, lavaderos y macetas con exceso de riego.

Las pequeñas grietas en paredes, marcos de ventanas, pisos y espacios debajo de las puertas facilitan su ingreso.

Cómo evitar que las hormigas entren a la vivienda

La prevención es una de las herramientas más efectivas para reducir su presencia.

Mantener las superficies limpias, guardar los alimentos en recipientes herméticos y retirar la basura con frecuencia ayuda a eliminar las principales fuentes de atracción.

También se recomienda reparar pérdidas de agua, evitar la acumulación de humedad y controlar el riego de las macetas.

Otra medida importante consiste en sellar grietas, juntas y pequeñas aberturas por donde los insectos pueden ingresar desde el exterior.

Qué productos no sirven para eliminar las colonias

Uno de los errores más frecuentes es utilizar insecticidas en aerosol apenas aparecen hormigas sobre una mesada o el piso.

Aunque estos productos pueden eliminar a los insectos visibles, generalmente no llegan hasta el hormiguero, por lo que la colonia continúa activa.

Además, el uso de aerosoles puede interferir con los tratamientos mediante cebos, al impedir que las obreras transporten el producto hacia el nido.

Los remedios caseros tampoco suelen resolver el problema de fondo.

El limón, el vinagre, el café molido, las cáscaras de cítricos y la tiza pueden modificar temporalmente los recorridos de las hormigas, pero no eliminan la colonia.

En muchos casos, los insectos simplemente encuentran otro camino para ingresar a la vivienda.

Cuál es el método más efectivo para combatirlas

Los cebos insecticidas son una de las alternativas utilizadas para controlar las colonias.

Su funcionamiento se basa en que las hormigas obreras recogen el producto, lo transportan al hormiguero y lo distribuyen entre otros individuos.

A diferencia de los aerosoles, su acción no es inmediata, pero puede alcanzar sectores del nido a los que resulta difícil acceder.

Para que el tratamiento funcione, es importante no eliminar a las hormigas que están consumiendo el cebo, ya que deben regresar a la colonia.

Estos productos deben utilizarse siguiendo las indicaciones del fabricante y mantenerse fuera del alcance de niños y mascotas.

Qué hacer con los hormigueros del jardín

Los patios, canteros y jardines pueden albergar colonias que luego encuentran alimentos dentro de la vivienda.

Por eso, conviene revisar los caminos habituales de las hormigas, controlar la vegetación cercana a las paredes y observar posibles puntos de ingreso.

En jardines también pueden aparecer hormigas cortadoras, que dañan hojas y plantas ornamentales.

Cuando las invasiones se repiten, afectan varios ambientes o persisten pese a las medidas preventivas, puede ser necesario recurrir a un servicio profesional de control de plagas.

La estrategia más efectiva consiste en combinar limpieza, prevención y tratamientos dirigidos a las colonias, para evitar que las hormigas vuelvan a ingresar.