Buscan a un entrerriano de 43 años que viajó a Rosario y está desaparecido desde el 3 de octubre

La búsqueda de Lucas Castillo, un entrerriano de 43 años, continúa luego de que su familia perdiera contacto con él el pasado sábado 3 de octubre. El hombre vivía en Paraná y había viajado a Rosario, provincia de Santa Fe, con la intención de trabajar y conseguir un alquiler.

En diálogo con Elonce, Silvia Castillo, hermana del hombre buscado, explicó desde la localidad de Alcaraz que Lucas ya se encontraba en Rosario cuando mantuvo su última comunicación con sus familiares.

(Gentileza de la familia)

"Él ya estaba en Rosario, el día sábado 3 fue la última vez que nos mandó mensaje, después ahí ya no", relató Silvia, quien manifestó la preocupación de la familia ante la falta de noticias.

Qué se sabe sobre la desaparición

Según contó su hermana, Lucas había viajado por cuestiones laborales y realizaba trabajos ocasionales, principalmente reparaciones de heladeras y otros electrodomésticos.

"Él se fue a trabajar y a alquilar también. Ese mismo día estaba comiendo con unos amigos de allá de Rosario, pero no pudimos hablar con la persona que estaba con Lucas porque no lo conocemos", explicó.

(Gentileza de la familia)

La mujer también indicó que su hermano tiene dos hijos, aunque vivía solo en Paraná antes de trasladarse a Rosario. Desde el último mensaje enviado a sus familiares, desconocen dónde se encuentra.

La familia realizó denuncias en Paraná y Rosario

Silvia confirmó que la familia presentó denuncias por la desaparición tanto en Paraná como en Rosario, con el objetivo de obtener información que permita localizarlo.

"Sí, en Paraná y en Rosario", respondió al ser consultada sobre las presentaciones. Además, señaló que una de sus hermanas acudió este jueves a la Comisaría Novena de Paraná, donde, según relató, le informaron que no tenían novedades.

Ante esta situación, los familiares solicitaron colaboración a la comunidad. Cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Lucas Castillo puede comunicarse al 911 o al teléfono 343 844-3234, número facilitado por su hermana.