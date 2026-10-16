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Paraná Solicitan colaboración para encontrarla

Piden datos para localizar a una adolescente de 17 años en Paraná

La Justicia solicitó colaboración para localizar a Lucía Yancovich, de 17 años, quien se retiró de su domicilio este jueves y no regresó.

16 de Octubre de 2026
Lucía Yancovich
Lucía Yancovich

La Justicia solicitó colaboración para localizar a Lucía Yancovich, de 17 años, quien se retiró de su domicilio este jueves y no regresó.

La Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraná solicitó colaboración para encontrar a Lucía Yancovich, una adolescente de 17 años, quien se retiró de su domicilio en la capital entrerriana durante el jueves 15 de octubre y cuyo paradero se busca establecer.

 

El pedido de localización fue difundido este viernes por el Servicio de Información y Comunicación del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (SIC-STJ), con el objetivo de obtener datos que permitan encontrar a la joven.

 

Según la información oficial, Lucía es de contextura delgada, tiene cabello largo de color castaño oscuro y, al momento de retirarse de su vivienda, vestía un buzo y una pollera celestes.

Desde la Justicia solicitaron a la comunidad que cualquier persona que pueda aportar información sobre la ubicación de la adolescente se comunique con las autoridades.

 

Los datos pueden suministrarse a través de las siguientes vías:

 

- 911: línea de emergencias policiales.

- 0800 444 6372: Mesa de Información Permanente del Poder Judicial.

- 0343 4209195: División Minoridad de la Policía de Entre Ríos.

 

Temas:

Paraná Lucía Yancovich búsqueda de adolescente
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