Ganá con tu Club sigue repartiendo premios en Entre Ríos

El Club Defensores de Santa María vendió la rifa que ganó el primer premio, y quien la adquirió se hizo acreedor de una moto 0km. Además, salió el 10° premio de la mano de la Asociación Civil Guardia del Paraná.
Desde su llegada a Entre Ríos, muchas instituciones deportivas han adoptado la rifa solidaria Ganá con tu Club como un método de fomento de sus actividades, invitando a socios y simpatizantes a adquirir un ticket y participar por grandes premios. Así, mientras los clubes reciben el 60% de cada cupón, quienes participan multiplican sus chances de ganar viajes, experiencias deportivas, motos, bicicletas y órdenes de compra, entre otros premios.
En el sorteo de ayer, Ganá con tu Club volvió a hacer pie en Entre Ríos: el Club Defensores de Santa María vendió la rifa que ganó el primer premio, y quien la adquirió se hizo acreedor de una moto 0km.
Además, salió el 10° premio de la mano de la Asociación Civil Guardia del Paraná: una orden de compra por 250.000 pesos.
Estos premios se suman al del 17 de septiembre pasado, cuando fue beneficiado un ticket vendido por el Club Talleres de Paraná, recordaron desde el IAFAS.
Ganá con tu Club es una herramienta de financiamiento destinada a fortalecer a los clubes e instituciones deportivas de toda la provincia. La iniciativa, inspirada en la experiencia desarrollada por la Lotería de Córdoba, permite a los clubes involucrar a socios y no socios a recaudar fondos a través de la compra de un bono de $7.500.
Aún queda un sorteo final, el próximo 30 de octubre, en el que se pondrán en juego un viaje a la final de Rugby Championship en Londres; un viaje para asistir al Gran Prix de F1 en San Pablo; motos, bicicletas, artículos electrónicos y ordenes de compra en negocios dedicados a indumentaria deportiva.
Para conocer más: https://ganacontuclub.com.ar/