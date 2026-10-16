La NASA ofrece 150.000 dólares en premios para resolver un riesgo en los trajes espaciales

La NASA lanzó un concurso con US$150.000 en premios para encontrar una solución a un riesgo de las futuras caminatas lunares: la acumulación de electricidad estática en los trajes de los astronautas. El objetivo es evitar descargas peligrosas cuando regresen a sus vehículos después de recorrer la superficie.

El problema puede originarse por el roce de las botas con el suelo, el contacto del polvo con la vestimenta y la fricción entre materiales. A eso se suma la interacción con las partículas cargadas del ambiente lunar, que también puede modificar el potencial eléctrico de los equipos.

Según las bases del Lunar Grounding Challenge, publicado en CrowdPlat, la convocatoria recibirá propuestas hasta el 15 de enero de 2027. La cifra anunciada corresponde al fondo total de premios del concurso. La inscripción es gratuita.

Por qué los trajes pueden acumular electricidad

Uno de los mecanismos involucrados es la triboelectricidad, que aparece cuando determinados materiales entran en contacto y se separan. Es un fenómeno similar al que ocurre al frotar un objeto plástico contra una prenda de lana, aunque en la Luna se combina con condiciones ambientales particulares.

El plasma del entorno contiene electrones e iones. Su interacción con las superficies puede generar una acumulación de carga negativa en el traje, especialmente en zonas de sombra, donde falta la radiación solar que contribuye a liberar electrones.

La diferencia se vuelve relevante al acercarse a un vehículo expuesto al Sol, que puede presentar un potencial eléctrico distinto. Ese desequilibrio favorece una descarga al establecer contacto, por lo que la NASA busca una manera de neutralizarlo de forma controlada.

Qué riesgos busca evitar la NASA

Una descarga repentina puede afectar componentes electrónicos y materiales del traje, además de representar un peligro para la tripulación. La presencia de oxígeno en el interior del equipo también vuelve necesario prevenir chispas que comprometan la seguridad de los astronautas.

El desafío consiste en disipar esa carga antes de que el astronauta interactúe directamente con el módulo de descenso. No alcanza con descargar la electricidad: el procedimiento debe hacerlo sin generar un arco eléctrico que alcance a la persona o a su traje.

Las propuestas deberán minimizar el peso, el volumen y el consumo energético. Las bases establecen un límite de 20 kilos y exigen que la solución pueda funcionar durante hasta cuatro caminatas espaciales a lo largo de diez días de exposición al entorno lunar.

Cómo se evaluarán las propuestas

La competencia tendrá una primera etapa de presentación de conceptos y otra de perfeccionamiento. Para la instancia inicial no será necesario fabricar un dispositivo ni realizar pruebas con un prototipo físico, de acuerdo con las condiciones publicadas.

Después de la evaluación inicial, podrán seleccionarse hasta cinco finalistas. Estos recibirán observaciones del panel revisor para fortalecer sus propuestas antes de la evaluación definitiva. Solo quienes superen esa primera selección podrán participar de la segunda fase.

La búsqueda de la NASA apunta a resolver una dificultad concreta de las operaciones sobre la Luna: permitir que los astronautas recorran el terreno y regresen a sus vehículos sin que la electricidad acumulada durante la exploración comprometa sus equipos o su seguridad.