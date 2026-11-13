Más de 250 competidores participan del último torneo entrerriano de patín artístico del año en Paraná

El torneo entrerriano de patín artístico reúne a aproximadamente 250 deportistas de distintos clubes de la provincia en las instalaciones del Club Atlético Libertador San Martín, en Paraná. La competencia, organizada en el marco del calendario de la Federación Entrerriana de Patín Artístico, comenzó este viernes 13 de noviembre y continuará durante el sábado 14, con presentaciones de diferentes categorías y edades.

El campeonato Carolina Pacher representa el cierre de las competencias provinciales de 2026 y convoca a patinadores que durante todo el año participaron en entrenamientos y torneos. Las actividades se desarrollan en la pista del club anfitrión, donde familiares, entrenadores y público acompañan las presentaciones.

En diálogo con Elonce, Gustavo Dreiszigacker, entrenador del Club San Martín, expresó su satisfacción por recibir una competencia de estas características. “Estamos muy contentos de ser sede de este torneo, del último torneo del año, el más importante de todo el calendario que tenemos en la provincia. Nos llena de orgullo”, manifestó.

Participan deportistas de toda Entre Ríos

Por su parte, Zulma Milano, presidenta del Comité Provincial de Patín Artístico, confirmó que la competencia reúne a aproximadamente 250 participantes durante las dos jornadas y destacó la representación de instituciones de distintos puntos del territorio entrerriano.

“Tenemos en estos dos días un aproximado de 250 patinadores. Está representada toda la provincia porque justamente es el torneo entrerriano. Es el más importante del año, al que nosotros le pusimos de nombre Carolina Pacher”, explicó a Elonce.

El certamen incluye las categorías B, A y World Skate, esta última correspondiente al nivel internacional de la disciplina. La diversidad de categorías permite reunir a deportistas con diferentes trayectorias y niveles de preparación.

En cuanto a las edades, Milano detalló que participan desde niños y niñas de seis y siete años hasta deportistas mayores de 20 años que compiten en la categoría senior. De esta manera, el campeonato permite observar distintas etapas de formación y desarrollo dentro del patinaje artístico.

El orgullo de competir en la pista donde entrenan

El Club San Martín cuenta con un plantel de más de 80 patinadores que desarrollaron actividades competitivas durante el año. Una importante cantidad de ellos participa del campeonato provincial, con la particularidad de presentarse en las mismas instalaciones donde realizan sus entrenamientos habituales.

Dreiszigacker remarcó la importancia de competir como locales cuando indicó: “Que ellos puedan patinar en su club, en la pista donde entrenan, que puedan venir sus vecinos, sus amigos y su familia a acompañarlos, obviamente tiene otro condimento”.

El profesor destacó especialmente el compromiso que demanda una disciplina que combina preparación física, técnica y constancia. “Principalmente, el deporte amateur tiene estas cosas, de mucho esfuerzo, mucho sacrificio y mucho trabajo. Que hoy puedan estar coronando todo lo que han hecho durante el año es muy emotivo”, sostuvo.

El cierre de la temporada y la preparación para 2027

La presidenta del Comité Provincial señaló que este encuentro constituye el cierre formal del calendario entrerriano de competencias de 2026, aunque el trabajo de planificación continuará durante las próximas semanas.

“Este es el último torneo entrerriano del año pero la semana que viene nos empezamos a preparar para el 2027”, anticipó Milano. La dirigente consideró que el campeonato representa una instancia importante para concluir una temporada de actividad deportiva. “Con esto damos el broche de oro en lo que respecta a los torneos provinciales 2026”, expresó.

Mientras tanto, desde el Club San Martín invitaron a los vecinos de Paraná y alrededores a acercarse para conocer la disciplina y acompañar a los participantes. Dreiszigacker recordó que el encuentro se desarrolla en las instalaciones de la institución, ubicadas sobre calle Celestino Marcó.

La competencia continuará este sábado 14 de noviembre, desde las 8:15 hasta aproximadamente las 18, con acceso para quienes deseen presenciar las presentaciones. Será la última jornada de un campeonato que reúne a deportistas entrerrianos y pone en primer plano el trabajo realizado por los clubes y sus entrenadores durante todo el año.