Marcelo Fuentes analizó la derrota de Patronato y ya piensa en Güemes

La derrota de Patronato por 1 a 0 frente a Chacarita profundizó la preocupación por la permanencia en la Primera Nacional. Luego del encuentro, el entrenador Marcelo Fuentes analizó el desempeño del equipo, explicó las decisiones tácticas que tomó durante el partido y defendió los cambios que realizó para intentar modificar el desarrollo del juego.

Uno de los temas que abordó fue la acumulación de delanteros y la necesidad de generar espacios en el mediocampo para atacar. El técnico explicó que su intención no era ubicar a varios centrodelanteros como referencias fijas dentro del área, sino aprovechar sus movimientos y las transiciones rápidas. “Yo soy una persona que tiene un pensamiento que para atacar más hay que generar un poco más de espacio con el mediocampo”, sostuvo. En ese sentido, aclaró: “Los cuatro nueves que vos decís que nosotros poníamos salían tres, salían de la línea hacia los costados con el espacio a favor cuando íbamos contra el tres y el cuatro”.

Fuentes consideró que para sostener ese planteo era necesario contar con jugadores capaces de disputar las pelotas divididas y darle continuidad a las jugadas. “No se puede jugar con cuatro nueves pasados porque tenés que tener la capacidad de que la pelota que siga volada uno la pueda sostener peinando o demás”, explicó.

Fuentes justificó los cambios que realizó

El entrenador también se refirió al ingreso de Joaquín Barolín y explicó que buscó modificar las características del equipo para ganar potencia física y tener mayor presencia en el área rival. “Porque a los que tienen buen pie les estaba costando si no tenían transiciones con alguna potencia física. Entonces era cambiar jugador de característica por característica. Yo quería llegar más al área”, señaló.

Sobre la salida de Salas durante el primer tiempo, Fuentes descartó que la modificación estuviera relacionada con una cuestión física. Según explicó, el equipo tenía dificultades para controlar la pelota y necesitaba mayor capacidad para recuperar y disputar el juego. “Nos estábamos descompensando porque no podíamos manejar la pelota y corríamos la pelota de atrás. Necesitábamos cortar un poco el circuito con alguien más físico”, afirmó.

En el entretiempo, el DT también decidió reemplazar a Barinaga y Pereyra. La intención, indicó, era incorporar futbolistas con mayor potencia, debido a las dificultades que encontraba Patronato para superar a los rivales en el uno contra uno. “No podíamos manejar la pelota y a Valentín le costaba quebrar en el uno contra uno, entonces fui rápidamente por jugadores más potentes”, explicó.

“Yo sentí que controlamos el partido”

Consultado sobre si Chacarita había sido más protagonista en el segundo tiempo, Fuentes rechazó que su equipo hubiera perdido el control del encuentro. El entrenador consideró que Patronato logró neutralizar varios de los intentos del local, incluso después de la expulsión de Barolín. “Yo no sentí que el segundo tiempo se nos vinieron. Yo sentí que controlamos el partido en el segundo tiempo”, aseguró.

En su análisis, el conjunto local generó peligro principalmente a partir de pelotas que caían al área y de situaciones derivadas de rebotes. “Ellos hacían caer la pelota mucho al área. Entonces nosotros teníamos que tener cuidado con la primera y segunda jugada, pero con la segunda jugada al borde del área”, detalló.

Fuentes reconoció que al equipo le faltó frescura para transformar el control del juego en llegadas claras y concretar las oportunidades. Sin embargo, valoró los movimientos ofensivos que se generaron por los costados y mencionó las intervenciones de Benjamín Bravo. “Benja Bravo quebró dos o tres veces y si hubiéramos podido definir adentro salía bien lo de poner gente dinámica por afuera”, expresó.

La lectura del partido y lo que viene para Patronato

Al ser consultado sobre si los cambios habían sido acertados o si alguna decisión pudo haber condicionado el resultado, Fuentes remarcó que sus determinaciones respondieron a la lectura que hizo del encuentro en tiempo real. “Yo no tengo el tiempo de análisis que pueden tener ustedes. Yo analizo algo y tengo que tomar la decisión. A veces sale bien”, manifestó. Luego defendió su planteo: “Para mí el partido salió perfecto en la entrada y con los cambios”.

El entrenador sostuvo que, por el desarrollo del juego, Patronato había hecho méritos para sumar al menos un punto, pero el gol de Chacarita sobre el cierre terminó por dejar al equipo sin recompensa. “En este momento estaríamos hablando que nos llevamos un empate merecido”, consideró.

De cara al próximo compromiso ante Güemes, Fuentes anticipó que analizará lo ocurrido junto con el plantel y que la elección del equipo titular dependerá del rendimiento de los futbolistas durante la semana. “Yo trabajo lo que trabajé del primer día. Analizaré qué pasó, lo hablaré con los jugadores y el que mejor está juega el fin de semana”, afirmó. Por último, destacó que cuenta con más alternativas para conformar el equipo en esta etapa del campeonato. “Hoy tengo muchas más variantes que antes para buscar el mejor 11 y eso es lo que uno trata de hacer desde el inicio de semana”, concluyó.