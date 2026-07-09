Trabajador despedido durante el partido de Argentina denunció atrasos salariales y falta de respuestas

La crisis que atraviesa Metalfor sumó un nuevo capítulo luego de que 36 trabajadores de la planta ubicada en Noetinger, Córdoba, fueran despedidos el martes mientras seguían el partido entre la Selección argentina y Egipto.

Uno de los operarios afectados relató cómo vivieron la jornada y denunció que la empresa acumulaba importantes deudas salariales desde hacía meses. Se trata de Santiago Luna, quien aseguró que los empleados fueron autorizados a retirarse antes de la fábrica para ver el encuentro de la Selección y, horas después, comenzaron a recibir los telegramas de despido.

"Nos enteramos por una carta documento"

Según explicó a Infobae el ex trabajador, el lunes, los supervisores informaron que la jornada del martes finalizaría a las 12, sin necesidad de recuperar las horas restantes porque no serían descontadas del salario.

Tras abandonar la planta, algunos operarios recibieron mensajes de una empleada del correo para que se acercaran a retirar documentación. "Esas mismas cuatro personas empezaron a avisar a los demás compañeros para que también fueran al correo", relató Luna.

Allí descubrieron que se trataba de las cartas documento que notificaban la finalización de la relación laboral.

Consultado sobre las explicaciones brindadas por la empresa, sostuvo: "Con los que hablamos, nadie sabe nada. Es raro. O nadie quiere hablar o nadie sabe".

Meses de atrasos salariales

Luna afirmó que las dificultades comenzaron durante 2025, luego de un año anterior que calificó como muy positivo para la empresa.

Según explicó, inicialmente los salarios comenzaron a abonarse en cuotas y la situación se agravó en los últimos meses. "Nos empezaron a pagar en cuotas, que se hicieron cada vez más largas".

Indicó que, durante los últimos tres meses, la firma depositaba pagos parciales de 50.000 pesos cada dos o tres días, lo que derivó en una importante deuda con el personal. "Ahora nos encontramos con que nos deben casi el 60% del mes de mayo, la totalidad de junio y los días de julio que alcanzamos a trabajar".

Denuncian un presunto vaciamiento

El trabajador también aseguró que desde hace tiempo observaban el traslado de maquinaria y piezas desde la planta de Noetinger hacia las instalaciones que la empresa posee en Marcos Juárez. "Están vaciando la fábrica de a poco y nos damos cuenta de que algo está pasando".

Respecto al vínculo con las autoridades de la compañía, afirmó: "La verdad es que prácticamente no aparecen. No tenemos contacto con nadie, pero uno no tiene vendas en los ojos y se da cuenta que la empresa está mal".

Además, sostuvo que existe la sensación entre los trabajadores de que la empresa intenta desprenderse de la planta cordobesa.

Protestas por despidos en Metalfor / Santiago Luna

Reclaman el cumplimiento de un acuerdo con la UOM

Luna aseguró que Metalfor incumplió un acuerdo firmado con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en el marco de un Procedimiento Preventivo de Crisis, que impedía avanzar con despidos mientras permaneciera vigente.

"No cumplieron. Despidieron a 36 personas sin previo aviso en plena feria judicial".

Recordó que en 2025 la empresa ya había desvinculado a otros 25 trabajadores, aunque esta vez la medida alcanzó a empleados con más de dos décadas de antigüedad.

"Esta vez hay personas con más de 20 años de antigüedad. Es mucho más profundo".

Piden la intervención del Ministerio de Trabajo

Los trabajadores buscan ahora que el Ministerio de Trabajo de Córdoba intervenga en el conflicto. "Necesitamos llegar a Omar Sereno, que es el ministro de Trabajo de Córdoba, para que nos ayude a que Metalfor nos pague lo adeudado y nos indemnice lo que corresponde", concluyó Luna.

La empresa había solicitado días atrás la apertura de un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) ante las autoridades laborales provinciales, mientras enfrenta una delicada situación financiera, con deudas con 23 entidades bancarias y una producción que, según trascendió, opera al 50% de su capacidad instalada.