Nuevos valores del monotributo: cuánto se estima que pagará cada categoría en julio

Los contribuyentes inscriptos en el monotributo se preparan para una nueva actualización semestral de las cuotas y los límites de facturación. Aunque los importes definitivos todavía no fueron confirmados, las estimaciones permiten anticipar cuánto podría pagarse en cada categoría una vez conocido el dato de inflación de junio.

El ajuste se realiza en función de la evolución del Índice de Precios al Consumidor durante el primer semestre del año. Para completar el cálculo resta conocer el IPC de junio, cuya publicación está prevista para el 14 de julio de 2026, según el calendario oficial del Indec.

Las proyecciones privadas ubican la inflación de junio en torno al 1,9%, lo que llevaría la actualización acumulada a aproximadamente 14,3%. Por ese motivo, los valores difundidos hasta el momento deben considerarse estimativos y podrían cambiar una vez que ARCA publique las nuevas escalas oficiales, según informó Ámbito.

Cuánto se pagaría de monotributo en cada categoría

Con una actualización cercana al 14,3%, la categoría A tendría una cuota mensual estimada de $42.386,74, mientras que en la B ascendería a $48.250,78. Para la categoría C, el monto sería de $56.501,85 en servicios y $55.227,06 para venta de bienes.

En la categoría D del monotributo, la cuota proyectada llegaría a $72.414,10 para servicios y $70.661,26 en venta de bienes. Para la E, los importes serían de $102.537,97 y $92.658,35, respectivamente.

Las estimaciones continúan con $129.045,32 para servicios y $111.198,27 para venta de bienes en la categoría F; $197.108,23 y $135.918,34 en la G; y $447.346,93 y $272.063,40 en la H.

Para las categorías más altas, la proyección ubica la cuota de la I en $824.802,26 para servicios y $406.512,05 para venta de bienes. En la J alcanzaría los $999.007,65 y $497.059,41, mientras que en la K llegaría a $1.381.687,90 y $600.879,51, respectivamente.

Los nuevos topes de facturación estimados

La actualización también alcanzará los ingresos máximos permitidos para permanecer en cada categoría del monotributo. Estos parámetros son determinantes para definir si un contribuyente continúa en la misma escala, debe recategorizarse o queda fuera del régimen simplificado. ARCA explica que la categoría depende de distintos parámetros, entre ellos los ingresos brutos anuales.

Con el incremento proyectado del 14,3%, el límite anual de la categoría A rondaría los $12 millones, mientras que en la B se ubicaría cerca de $17,6 millones y en la C alcanzaría aproximadamente los $24,7 millones. Para la H, la estimación llega a $82,1 millones; para la J, a $105,3 millones; y para la K, a unos $127 millones.

El cuadro completo deberá ser confirmado oficialmente después de conocerse la inflación de junio. Hasta entonces, los valores continúan siendo proyecciones y no reemplazan las escalas vigentes publicadas por ARCA.

Una vez oficializados los nuevos parámetros del monotributo, cada contribuyente deberá revisar los ingresos y demás condiciones de los últimos 12 meses para determinar si permanece en su categoría o corresponde realizar una recategorización.