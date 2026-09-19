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Policiales Golpe al narcotráfico

Secuestraron más de 60 kilos de marihuana valuados en $214 millones en Misiones

El secuestro de más de 60 kilos de marihuana se produjo durante un procedimiento de Prefectura en la costa del río Paraná, en Misiones. La droga estaba distribuida en 23 paquetes y fue valuada en más de $214 millones.

19 de Septiembre de 2026
Secuestraron más de 60 kilos de marihuana en Misiones.
Secuestraron más de 60 kilos de marihuana en Misiones. Foto: (PNA)

El secuestro de más de 60 kilos de marihuana se produjo durante un procedimiento de Prefectura en la costa del río Paraná, en Misiones. La droga estaba distribuida en 23 paquetes y fue valuada en más de $214 millones.

El secuestro de más de 60 kilos de marihuana se concretó durante un operativo realizado por la Prefectura Naval Argentina (PNA) en la localidad de Corpus, Misiones. El cargamento fue encontrado en cercanías del río Paraná y tendría un valor superior a los $214 millones, según informó oficialmente la fuerza.

 

El hallazgo se produjo a la altura del kilómetro 1.693 del río Paraná, en inmediaciones del arroyo Capuita. Ante la situación, Prefectura desplegó personal y medios de apoyo para realizar un rastrillaje en el sector.

 

(PNA)
(PNA)

 

El procedimiento fue resultado de tareas de investigación desarrolladas por efectivos de la Delegación de Inteligencia Criminal e Investigaciones. Durante esas labores, los agentes advirtieron movimientos considerados sospechosos y detectaron varios bultos en la zona.

 

 

Encontraron 23 paquetes con marihuana

 

Como resultado del operativo, los efectivos localizaron tres bultos que habían sido dejados en la zona. Posteriormente, procedieron a inspeccionar el contenido para establecer qué transportaban.

 

Durante la requisa se contabilizaron 23 paquetes que contenían marihuana, con un peso total superior a los 60 kilogramos. De acuerdo con la estimación oficial, el cargamento secuestrado tiene un valor de mercado que supera los $214 millones.

 

 

La totalidad del estupefaciente quedó secuestrada y a disposición de la Justicia para continuar con las actuaciones correspondientes. En la información oficial difundida sobre el procedimiento no se reportaron personas detenidas.

 

Interviene el Ministerio Público Fiscal

 

La investigación quedó bajo intervención del Ministerio Público Fiscal, a cargo de la fiscal Viviana Alejandra Vallejos, quien avaló el procedimiento desarrollado por la fuerza federal. Las actuaciones buscan determinar la procedencia y el destino que tendría el cargamento encontrado en la costa misionera del río Paraná.

 

 

Temas:

Prefectura Naval Argentina río Paraná misiones marihuana
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