El CGE realizará las V Jornadas Provinciales de Educación Artística: cómo participar

Las V Jornadas Provinciales de Educación Artística reunirán a docentes de Entre Ríos en una nueva instancia de formación, intercambio y reflexión sobre las prácticas de enseñanza. La propuesta es organizada por el Consejo General de Educación (CGE) e incluirá actividades virtuales y una jornada presencial en Paraná.

Bajo la denominación "Didácticas específicas y prácticas de la enseñanza", los encuentros abordarán Artes Visuales, Música, Teatro, Danza, Expresión Corporal y Lenguaje Audiovisual. La iniciativa se desarrolla en el marco del Plan Educativo Provincial y está coordinada por la Modalidad de Educación Artística del CGE.

Las actividades virtuales se realizarán los días 28 y 30 de septiembre y 1 y 2 de octubre, de 18 a 20 horas, mediante el canal de YouTube del CGE. Estarán destinadas tanto a docentes de lenguajes artísticos como a otros educadores interesados de toda la provincia.

Habrá talleres presenciales en Paraná

La propuesta tendrá además una instancia presencial el martes 20 de octubre en Paraná, destinada especialmente a docentes en ejercicio. Habrá talleres específicos de Artes Visuales, Lenguaje Audiovisual, Danza, Música y Teatro.

Los talleres tendrán cupos limitados, por lo que los interesados deberán inscribirse previamente. El cronograma y los formularios correspondientes fueron puestos a disposición por el organismo educativo provincial a través del siguiente enlace: click aquí.

Desde el CGE explicaron que las jornadas buscan poner en valor las didácticas específicas y las herramientas que permiten enseñar cada disciplina artística de acuerdo con sus procedimientos, materiales, técnicas y formas de creación.

Una propuesta que convocó a 1.500 docentes

Otro de los objetivos será profundizar las prácticas de enseñanza y el diseño de experiencias que acompañen los procesos creativos de los estudiantes, además de promover la participación, la exploración y la construcción colectiva.

La edición 2025 contó con una amplia convocatoria y alcanzó cerca de 1.500 docentes certificados. Para este año, los organizadores esperan una participación similar.