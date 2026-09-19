 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Haciendo Comunidad Formación docente

El CGE realizará las V Jornadas Provinciales de Educación Artística: cómo participar

Las V Jornadas Provinciales de Educación Artística combinarán encuentros virtuales y talleres presenciales en Paraná. La propuesta del CGE está dirigida a docentes de toda Entre Ríos y abordará la enseñanza de diferentes lenguajes artísticos.

19 de Septiembre de 2026
El CGE realizará las Jornadas de Educación Artística.
El CGE realizará las Jornadas de Educación Artística. Foto: (MDP)

Las V Jornadas Provinciales de Educación Artística combinarán encuentros virtuales y talleres presenciales en Paraná. La propuesta del CGE está dirigida a docentes de toda Entre Ríos y abordará la enseñanza de diferentes lenguajes artísticos.

Las V Jornadas Provinciales de Educación Artística reunirán a docentes de Entre Ríos en una nueva instancia de formación, intercambio y reflexión sobre las prácticas de enseñanza. La propuesta es organizada por el Consejo General de Educación (CGE) e incluirá actividades virtuales y una jornada presencial en Paraná.

 

Bajo la denominación "Didácticas específicas y prácticas de la enseñanza", los encuentros abordarán Artes Visuales, Música, Teatro, Danza, Expresión Corporal y Lenguaje Audiovisual. La iniciativa se desarrolla en el marco del Plan Educativo Provincial y está coordinada por la Modalidad de Educación Artística del CGE.

 

 

Las actividades virtuales se realizarán los días 28 y 30 de septiembre y 1 y 2 de octubre, de 18 a 20 horas, mediante el canal de YouTube del CGE. Estarán destinadas tanto a docentes de lenguajes artísticos como a otros educadores interesados de toda la provincia.

 

Habrá talleres presenciales en Paraná

 

La propuesta tendrá además una instancia presencial el martes 20 de octubre en Paraná, destinada especialmente a docentes en ejercicio. Habrá talleres específicos de Artes Visuales, Lenguaje Audiovisual, Danza, Música y Teatro.

 

Los talleres tendrán cupos limitados, por lo que los interesados deberán inscribirse previamente. El cronograma y los formularios correspondientes fueron puestos a disposición por el organismo educativo provincial a través del siguiente enlace: click aquí.

 

 

Desde el CGE explicaron que las jornadas buscan poner en valor las didácticas específicas y las herramientas que permiten enseñar cada disciplina artística de acuerdo con sus procedimientos, materiales, técnicas y formas de creación.

 

Una propuesta que convocó a 1.500 docentes

 

Otro de los objetivos será profundizar las prácticas de enseñanza y el diseño de experiencias que acompañen los procesos creativos de los estudiantes, además de promover la participación, la exploración y la construcción colectiva.

 

La edición 2025 contó con una amplia convocatoria y alcanzó cerca de 1.500 docentes certificados. Para este año, los organizadores esperan una participación similar.

 

Temas:

Educación Entre Ríos Paraná Jornada Artes Visuales Danza música
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso