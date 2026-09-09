El festival Guitarras del Mundo tendrá dos sedes en Entre Ríos 

Como novedad para Entre Ríos, a la tradicional presentación del festival en Paraná se suma este año Victoria, que se incorpora por primera vez al circuito del festival.
La 32° edición del Festival Guitarras del Mundo suma este año una nueva sede en Entre Ríos. Además de la tradicional presentación en el Salón Auditorio “Juan Domingo Perón” de la sede de UPCN en Paraná, el festival itinerante llegará por primera vez a la ciudad de Victoria. Organizado por el Consejo Directivo Nacional del Sindicato, el encuentro se realiza cada año en distintos puntos del país.
Guitarras del Mundo es promovido y organizado por UPCN Nación con el objetivo de acercar a los trabajadores y sus familias propuestas culturales de calidad.
La actividad, que cuenta con reconocimiento internacional y tiene como padrino al guitarrista y compositor Juan Falú, se desarrollará este año del 23 de septiembre al 4 de octubre, con 31 sedes en todo el país.
Como novedad para Entre Ríos, a la tradicional presentación en Paraná se suma este año Victoria, que se incorpora por primera vez al circuito del festival.
“Estamos muy felices de poder llevar Guitarras del Mundo a otra localidad entrerriana. Es una manera de seguir acercando el Sindicato a los trabajadores y a toda la comunidad”, destacó la Secretaria de Cultura de UPCN Entre Ríos, Noelia Bertín.
Apuntó que “con este tipo de propuestas se transcienden la cobertura sindical y el amplio abanico de beneficios que ofrecemos a los afiliados, alcanzando a toda la ciudadanía”.
En ese sentido, recordó que el festival tuvo anteriormente presentaciones en otras ciudades entrerrianas, aunque esta será la primera vez que llegue a Victoria. “Concordia, Gualeguaychú, Gualeguay y Nogoyá fueron otras localidades donde se llevó adelante Guitarras del Mundo en nuestra provincia durante estos 32 años del Festival. Era una asignatura pendiente poder llevar esta propuesta a otra ciudad y este año finalmente podemos concretarlo”, señaló.
Bertín también destacó el nivel de los artistas convocados para esta edición y subrayó que se trata de músicos con una amplia trayectoria y reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional.
Las presentaciones
El Festival Guitarras del Mundo se llevará a cabo en Paraná el sábado 26 de septiembre, a las 21, en el Auditorio “Juan Domingo Perón” de la sede sindical de UPCN, ubicada en Santa Fe 463.
En esta presentación actuarán los músicos locales Valentín Cosso y Tati Grandolio, junto a los artistas de trayectoria nacional e internacional Paula Carrizo y Carlos Martínez.
Las entradas pueden retirarse anticipadamente en el Sindicato, de lunes a jueves de 8 a 20 y los viernes de 8 a 19.
En Victoria, la presentación será el domingo 27 de septiembre, a las 21, en la Sociedad Italiana, ubicada en avenida Congreso 533. Participará el músico local Daniel Gómez, junto a Marisa Gallo y Carlos Martínez.
Las entradas podrán retirarse en la delegación de UPCN Victoria, ubicada en Perón y Montenegro, de lunes a viernes de 17 a 20.
La Secretaria de Cultura de UPCN Entre Ríos agradeció “a la Sociedad Italiana y a la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Victoria, cuyo apoyo y acompañamiento fueron fundamentales para poder realizar el Festival en esa ciudad”.
Los artistas
Carlos Martínez es un destacado guitarrista reconocido por especializarse en la obra instrumental de diversos compositores argentinos y extranjeros, entre ellos Atahualpa Yupanqui, Eduardo Falú, Víctor Velázquez, Abel Fleury, Carlos Di Fulvio, Francisco Tárrega, Juan Sebastián Bach, Isaac Albéniz, Agustín Barrios. Ha sido reconocido en diversos concursos y ha grabado obras integrales de compositores como Abel Fleury y Atahualpa Yupanqui.
Paula Carrizo es guitarrista, cantante y docente. De manera autodidacta se dedicó siempre al estudio del folclore y, más recientemente, también del tango. Empezó a presentarse como solista en 2008 y actualmente conforma un dúo de guitarras que interpreta arreglos propios de música argentina y latinoamericana. También forma parte del cuarteto del pianista y compositor Emmanuel Álvarez, con el cual ejecuta composiciones propias del género litoraleño. Desde el 2024 forma parte del elenco de la obra "Las mujeres de Lorca".
Marisa Gallo es guitarrista, cantante, compositora, arregladora y educadora musical, de la localidad de Cañada Rosquín, provincia de Santa Fe. Integró diversos proyectos musicales, solista y grupales, como Grupo Guarda; Grupo de Guitarras dirigido por Inés Zemp; José Gago Cuarteto; Mercado – Gallo, Enrique Llopis y La Espina. Actualmente acompaña al cantante y compositor rosarino Enrique Llopis; también integra el grupo folclórico La Espina, junto al músico, compositor, arreglador y educador musical, Raúl Gallo. Como solista aborda un repertorio de raíz folclórica argentina, con arreglos y composiciones propias.
Daniel Gómez es guitarrista y arreglador con amplia trayectoria en música popular argentina y una sólida formación en música clásica y popular. Ha desarrollado una intensa actividad como solista e intérprete de tango y folklore, además de explorar géneros como el jazz y la bossa nova. Integró el dúo “Dos Guitarras de Tango” y desde 2001 conforma un dúo de tango junto al pianista Claudio Méndez. También compuso la música de la película El Gurí y participó en diversos proyectos teatrales y formaciones musicales.
Valentín Cosso es guitarrista, compositor, arreglador e intérprete nacido en Gualeguay. Dedica su carrera musical a la música argentina, con especial énfasis en la música litoraleña. En 2018 editó su primer material discográfico en Guitarra Solista titulado “Partiendo” y ha editado libros con composiciones originales para guitarra. Desde 2016 integra el trío “Las Guitarras Gualeyas” con el cual realizó su primer gira en Europa, en distintas ciudades de España y Francia, en 2022.
Tati Grandolio es acordeonista, compositor y arreglador nacido en Victoria. Del 2010 al 2016 integró el grupo de “Monchito Merlo” y desde 2018 lleva adelante “Tati Grandolio Grupo”. En 2025 produjo la Música para el documental “Monchito Viejo Nomas” sobre Monchito Merlo. También formó parte del trío instrumental Victoria y en 2024 grabó “Tábanos” junto a Damián Lémes. Ha compartido escenario con diferentes referentes de la música argentina como Chango Spasiuk, Rudi Flores y Juan Falú.