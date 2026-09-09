Regresa la Honda Biz 110: producción nacional, frenos en manillar, tablero LCD y precio confirmado

La Honda Biz 110 regresará al mercado argentino con producción en Campana. Incorporará inyección electrónica, tablero LCD, puerto USB-C y frenos accionados desde el manillar. La preventa comenzará el 1° de octubre.
La Honda Biz 110 regresará al mercado argentino y volverá a producirse en el país, según anunció Honda Motor de Argentina. La nueva generación será fabricada en la planta de Campana, provincia de Buenos Aires, y tendrá su preventa desde el 1° de octubre a un precio sugerido de $4.006.500.
El relanzamiento llegará en un año significativo para la compañía: se cumplirán 20 años desde que comenzó a fabricar motocicletas en Argentina y 48 años de presencia de la marca en el país. La Biz tuvo un papel central en ese proceso, ya que su primera generación comenzó a producirse localmente en 2006.
A lo largo de dos décadas, el modelo se posicionó dentro del segmento CUB, principalmente por su orientación al uso urbano. La nueva versión conservará esa concepción, pero sumará modificaciones en tecnología, equipamiento, practicidad y sistema de frenado.
Qué cambia en la nueva Honda Biz 110
Entre las principales novedades aparecerá la incorporación de inyección electrónica PGM-FI. Según informó la compañía, el sistema buscará proporcionar un arranque estable y una respuesta suave del motor. La motocicleta tendrá un propulsor monocilíndrico de cuatro tiempos, 109 cc, dos válvulas, distribución OHC y refrigeración por aire.
También incorporará un tablero LCD para visualizar la información de conducción y luces de posición LED. En materia de conectividad, dispondrá de un puerto USB-C para cargar dispositivos durante los desplazamientos.
La practicidad continuará siendo otro de sus puntos centrales. Debajo del asiento tendrá un espacio con capacidad para guardar un casco y que podrá abrirse mediante la llave de encendido. A esto se sumarán un compartimiento delantero y un gancho portaobjetos.
Frenos en el manillar y sistema combinado
Uno de los cambios más notorios estará en el sistema de frenado. La nueva Biz 110 contará con comandos de freno en las dos manetas del manillar y dejará atrás el tradicional pedal utilizado para accionar el freno trasero.
La configuración permitirá operar tanto el freno delantero como el trasero con las manos. Además, el modelo contará con sistema de frenado combinado CBS. Adelante utilizará un disco de 220 milímetros, mientras que atrás incorporará un tambor de 130 milímetros.
En cuanto a la suspensión, tendrá horquilla telescópica delantera con 89 milímetros de recorrido y doble amortiguador hidráulico trasero, con un recorrido de 86 milímetros. La transmisión será por cadena y contará con cuatro velocidades.
Precio, colores y fecha de preventa
La preventa de la nueva Honda Biz 110 comenzará el 1° de octubre mediante la red oficial de concesionarios de la marca en todo el país. El precio sugerido informado para su lanzamiento será de $4.006.500.
La motocicleta se comercializará en cuatro alternativas de color: Blanco, Azul, Gris y Rojo. Además, Honda anunció que estará respaldada por una garantía de tres años.
La Biz tendrá un peso en orden de marcha de 99 kilos, una altura de asiento de 750 milímetros y un tanque de combustible con capacidad para cinco litros. Sus neumáticos serán de medidas 60/100-17 en la rueda delantera y 80/100-14 en la trasera.
El regreso de un modelo histórico
La vuelta de la Biz tendrá además un componente histórico para Honda en Argentina. Fue precisamente este modelo el que en 2006 marcó el comienzo de la producción local de motocicletas de la compañía.
Ahora, dos décadas después de aquel hito industrial, la empresa retomará la fabricación de una nueva generación en Campana, incorporando elementos que no estaban presentes en las versiones anteriores, como la inyección electrónica, el tablero digital y el puerto USB-C, publicó La Moto.
Con estas modificaciones, la compañía buscará reposicionar a la Honda Biz 110 dentro del segmento de motos orientadas principalmente a los desplazamientos cotidianos, manteniendo la configuración compacta y práctica que caracterizó históricamente al modelo.