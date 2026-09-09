Cuánto cobran las Fuerzas Armadas en septiembre 2026 tras el aumento del 6,9%

Cuánto cobran las Fuerzas Armadas en septiembre 2026 tras la actualización salarial del 6,9% dispuesta por el Gobierno. Los haberes van desde $782.991 hasta $3.603.781 según la jerarquía y habrá nuevos incrementos hasta diciembre.
Cuánto cobran las Fuerzas Armadas en septiembre 2026 quedó establecido a partir de la nueva escala salarial oficializada por el Gobierno nacional, que contempló un incremento del 6,9% para las distintas jerarquías del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.
La actualización se estableció mediante la Resolución Conjunta 44/2026 de los ministerios de Economía y Defensa, publicada en el Boletín Oficial el 1° de septiembre. La medida determinó los nuevos valores correspondientes al haber mensual del personal militar.
Además del incremento correspondiente a septiembre, la resolución contempló nuevas escalas para octubre, noviembre y diciembre. De esta manera, los ingresos tendrán nuevas actualizaciones durante el último tramo de 2026.
Cuánto cobran los oficiales en septiembre
Con la actualización, el haber mensual más elevado de las Fuerzas Armadas llegó a $3.603.781 y correspondió a las jerarquías de Teniente General, Almirante y Brigadier General. Un escalón por debajo, General de División, Vicealmirante y Brigadier Mayor percibirán $3.213.781.
La escala continuó con General de Brigada, Contralmirante y Brigadier, con $2.928.071; mientras que Coronel, Capitán de Navío y Comodoro tendrán un haber de $2.564.733. Para Teniente Coronel, Capitán de Fragata y Vicecomodoro, el monto se estableció en $2.229.912.
Por su parte, Mayor y Capitán de Corbeta percibirán $1.756.798; Capitán y Teniente de Navío, $1.454.977; y Teniente Primero, Teniente de Fragata y Primer Teniente, $1.294.116. La escala se completó con Teniente y Teniente de Corbeta, con $1.166.689, y Subteniente, Guardiamarina y Alférez, con $1.056.639.
La escala de suboficiales y personal voluntario
Entre los suboficiales, el haber correspondiente a un Suboficial Mayor quedó establecido en $1.801.887, mientras que un Suboficial Principal percibirá $1.597.415 durante septiembre, explicó Iprofesional.
Para Sargento Ayudante, Suboficial Primero y Suboficial Ayudante, el monto será de $1.416.131. En tanto, Sargento Primero, Suboficial Segundo y Suboficial Auxiliar tendrán un haber mensual de $1.245.646.
La escala siguió con $1.118.305 para Sargento y Cabo Principal; $1.003.616 para Cabo Primero; y $928.903 para Cabo y Cabo Segundo.
Cuánto cobra el personal voluntario
En los escalones inferiores de la estructura salarial, los Voluntarios de Primera y Marineros de Primera tendrán un haber mensual de $846.104 durante septiembre.
Por su parte, los Voluntarios de Segunda y Marineros de Segunda percibirán $782.991, el importe más bajo contemplado dentro de la nueva escala difundida para el personal de las Fuerzas Armadas.
Los valores corresponden al concepto de haber mensual fijado oficialmente. Por ese motivo, las cifras no necesariamente coinciden con el monto final de bolsillo que recibirá cada integrante, ya que el ingreso puede variar según adicionales, suplementos y descuentos particulares.