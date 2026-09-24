Trabajadores vitivinícolas cerraron una nueva paritaria: cuánto aumentarán los salarios

Los trabajadores vitivinícolas alcanzaron un nuevo acuerdo salarial luego de varias negociaciones entre la Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines (FOEVA) y las cámaras empresariales del sector. La paritaria establece aumentos escalonados entre septiembre de 2026 y febrero de 2027 para las ramas de Personal de Bodega y Trabajadores de Viña.

El entendimiento permitió descomprimir un conflicto que venía escalando luego de que el gremio rechazara diferentes propuestas empresariales por considerarlas insuficientes. Del acuerdo participaron representantes de la Unión Vitivinícola Argentina, Bodegas de Argentina, la Cámara Vitivinícola de San Juan, ACOVI y FeCoVitA.

Los porcentajes se aplicarán de manera acumulativa, es decir, cada nuevo incremento se calculará sobre el salario conformado después del tramo anterior. Por ese motivo, el aumento efectivo al finalizar el período será superior a la simple suma nominal de las cuotas pactadas.

Cuánto aumentará el personal de bodega

Para los trabajadores vitivinícolas comprendidos en la rama Personal de Bodega, bajo el Convenio Colectivo de Trabajo 85/1989, se acordaron tres incrementos del 3,6%. El primero regirá para septiembre y octubre, el segundo para noviembre y diciembre y el tercero para enero y febrero.

Al tratarse de aumentos acumulativos, los tres tramos representan una mejora total cercana al 11,2% al finalizar febrero. Según las estimaciones difundidas tras el acuerdo, los salarios básicos de esta rama quedarían en torno a $1.100.000, sin contemplar adicionales por antigüedad, presentismo u otros beneficios particulares.

Dentro de esta categoría se encuentran trabajadores que desempeñan tareas en bodegas, plantas de fraccionamiento, champagneras, destilerías y licorerías. Las nuevas escalas deberán aplicarse una vez que avance el proceso de homologación correspondiente.

Cuánto subirán los salarios en las viñas

En la rama Trabajadores de Viña, incluida en el Convenio Colectivo de Trabajo 154/1991, se pactaron también tres aumentos consecutivos, aunque del 3,4% cada uno. Los tramos corresponden a septiembre-octubre, noviembre-diciembre y enero-febrero.

Con la aplicación acumulativa, la mejora efectiva al cierre del período será de aproximadamente 10,55%. Los salarios básicos de estos trabajadores vitivinícolas quedarían cerca de los $850.000, antes de considerar otros conceptos que puedan integrar la remuneración.

Este convenio comprende principalmente a obreros y empleados que realizan tareas rurales, de cultivo y mantenimiento en viñas y propiedades vinculadas con la producción vitícola. La actualización salarial llegará después de semanas de diferencias entre las partes.

Un acuerdo después de negociaciones complejas

FOEVA había rechazado las ofertas anteriores y llegó a calificar una de las propuestas empresariales como “inaceptable” por considerarla insuficiente frente a la evolución del costo de vida. Esa situación había abierto la posibilidad de medidas de fuerza dentro de la actividad.

Desde el gremio también habían advertido sobre la pérdida de poder adquisitivo y las dificultades laborales que atraviesan determinados segmentos del sector. La caída del consumo y la situación de algunas empresas estuvieron entre los aspectos señalados durante la negociación.

Tras alcanzar el entendimiento, las partes solicitaron al Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, la homologación del acuerdo. El trámite permitirá formalizar las nuevas escalas y avanzar con el pago correspondiente al primer tramo de septiembre y octubre.

De esta manera, los trabajadores vitivinícolas tendrán aumentos diferenciados según la rama de actividad hasta febrero de 2027. El personal de bodega acumulará una mejora cercana al 11,2%, mientras que los empleados de viña alcanzarán aproximadamente un 10,55% una vez aplicadas las tres actualizaciones sucesivas.