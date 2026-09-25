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Deportes Copa Argentina

Boca y Racing se juegan el pase a semifinales: hora, TV y posibles formaciones

Boca y Racing se enfrentarán este domingo desde las 17 en el Gigante de Arroyito, por los cuartos de final de la Copa Argentina. El Xeneize acumula 14 partidos invicto, mientras que la Academia llega de cortar una racha de ocho encuentros sin ganar en el Clausura.

25 de Septiembre de 2026
El ganador enfrentará a Banfield.
El ganador enfrentará a Banfield.

Boca y Racing se enfrentarán este domingo desde las 17 en el Gigante de Arroyito, por los cuartos de final de la Copa Argentina. El Xeneize acumula 14 partidos invicto, mientras que la Academia llega de cortar una racha de ocho encuentros sin ganar en el Clausura.

Boca y Racing protagonizarán este domingo uno de los cruces destacados de los cuartos de final de la Copa Argentina. El clásico comenzará a las 17 en el Gigante de Arroyito, en Rosario, y definirá al rival de Banfield en las semifinales del certamen.

 

El encuentro será televisado por TyC Sports y tendrá como árbitro principal a Andrés Gariano, acompañado por Facundo Rodríguez y Sebastián Raineri como asistentes. Lucas Novelli estará a cargo del VAR.

Los equipos llegarán al duelo con presentes diferentes. Boca atraviesa una extensa racha sin derrotas y continúa compitiendo en varios frentes, mientras que Racing consiguió recuperarse en su última presentación por el Torneo Clausura.

 

Boca llega con 14 partidos sin perder

 

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena acumula 14 encuentros consecutivos sin derrotas entre todas las competencias y viene de imponerse por 2-0 ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro.

Además de mantenerse en carrera en la Copa Argentina, el Xeneize consiguió avanzar a las semifinales de la Copa Sudamericana, instancia en la que deberá medirse con Vasco da Gama.

 

Para enfrentar a Racing, Arruabarrena tendrá una ausencia en el arco. Álvaro Montero no estará disponible debido a su convocatoria a la Selección de Colombia para la fecha FIFA.

 

Ante su ausencia, Leandro Brey se perfila para ser el arquero titular en el Gigante de Arroyito.

 

Racing llega de cortar una extensa racha

 

Racing, dirigido por Juan Pablo Vojvoda, llegará al clásico después de conseguir un necesario triunfo por el Torneo Clausura.

 

La Academia derrotó 3-1 a Sarmiento y logró cortar una serie de ocho partidos consecutivos sin victorias en el campeonato.

El resultado también le permitió abandonar el último puesto de la Zona B y llegar con una victoria como antecedente inmediato al partido eliminatorio frente al Xeneize.

 

El ganador enfrentará a Banfield

 

El clásico tendrá eliminación directa y el vencedor conseguirá uno de los cuatro lugares disponibles en las semifinales de la Copa Argentina.

Allí ya espera Banfield, que consiguió su clasificación después de eliminar a Deportivo Riestra en los cuartos de final.

En caso de igualdad al término del tiempo reglamentario, la clasificación se resolverá mediante una definición por penales.

 

Las posibles formaciones de Boca y Racing

 

Boca: Leandro Brey; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacibar; Alan Velasco; Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Racing: Facundo Cambeses; Mateo Martínez, Gonzalo Escudero, Marcos Rojo; Ignacio Rodríguez, Matías Zaracho, Leonel Pérez, Ulises Ortegoza, Gastón Lodico; Adrián Martínez y Lautaro Díaz. DT: Juan Pablo Vojvoda.

 

Hora y cómo ver Boca-Racing

 

El partido entre Boca y Racing comenzará este domingo a las 17, en el estadio Gigante de Arroyito. La transmisión televisiva estará a cargo de TyC Sports.

Partido: Boca vs. Racing.

Hora: 17.

Estadio: Gigante de Arroyito.

Árbitro: Andrés Gariano.

VAR: Lucas Novelli.

TV: TyC Sports.

 

El ganador avanzará a las semifinales de la Copa Argentina y enfrentará a Banfield por un lugar en la definición del torneo.

Temas:

Boca Racing Copa Argentina Fútbol Rodolfo Arruabarrena
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