Juegos, música y merienda para celebrar a las infancias y adolescencias en barrio de Paraná

REDACCIÓN ELONCE
El Merendero Boina de Vasco organizó una jornada comunitaria para unas 200 personas. Sus referentes contaron a Elonce que hubo espectáculos, actividades artísticas, pelotero, golosinas y una merienda.
El Merendero Boina de Vasco realizó este sábado una celebración por el Día de las Infancias y las Adolescencias en la plaza Mártires de Trelew, ubicada en la zona de las calles Facundo y Juan Vives, en el barrio Anacleto Medina Norte de Paraná.
La jornada fue organizada por los integrantes del espacio comunitario, estudiantes de la Facultad de Trabajo Social y vecinos de la zona. La propuesta incluyó juegos, música, espectáculos, actividades artísticas, pelotero, maquillaje con brillo, una merienda y la entrega de golosinas.
Los organizadores esperaban recibir a unas 200 personas durante la tarde. Emanuel Cornejo, uno de los referentes del merendero, destacó ante Elonce que la actividad fue preparada mediante donaciones y el trabajo compartido de diferentes organizaciones e instituciones.
“Es una apuesta a pulmón y desde lo comunitario, porque lo comunitario salva y nos encuentra a diario para acompañar a las infancias y adolescencias, que hoy la están pasando tan mal”, expresó.
Una celebración organizada por la comunidad
La preparación de la jornada estuvo a cargo del equipo del Merendero Boina de Vasco, con la colaboración de estudiantes de tercer año de la Facultad de Trabajo Social que realizaban sus prácticas curriculares en el espacio. También participaron vecinos, integrantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), miembros de Patria Grande y personas que acercaron diferentes donaciones.
El referente remarcó que la propuesta buscó garantizar un espacio de recreación para los niños y adolescentes del barrio. “La jornada fue pensada para y por los gurises, sosteniendo que el derecho al juego es muy importante para toda nuestra gurizada”, afirmó.
Las actividades comenzaron alrededor de las 14 y se extendieron hasta aproximadamente las 19, antes del cambio en las condiciones meteorológicas previsto para la zona.
Juegos, arte y espectáculos
Durante la celebración, los niños pudieron participar de diferentes propuestas recreativas distribuidas en la plaza. La programación incluyó un pelotero, un sector de maquillaje con brillo, actividades de expresión artística, música y la presentación de un mago. “Además de una rica merienda y mucha diversión”, enumeró el referente.
Los organizadores también prepararon bolsas con golosinas para entregarles a los niños que participaron del encuentro. “Calculamos que se acercarán unas 200 personas para divertirse, jugar y llevarse una sorpresita con golosinas que preparamos con mucho amor junto con todo el equipo”, señaló.
Hugo, otro de los integrantes del merendero, destacó la posibilidad de generar una actividad abierta no solamente para las familias que asisten habitualmente al espacio, sino también para toda la comunidad. “Es importante que se vea lo que organizamos junto con los practicantes de Trabajo Social y los compañeros que trabajamos acá todos los días. Se puede hacer algo lindo para la zona y para la comunidad en general”, sostuvo.
El referente consideró necesario ofrecer momentos de encuentro y recreación ante las dificultades que atraviesan las familias. “En medio de tantas cosas que pasamos, está bueno que puedan despejarse un rato, escuchar música, disfrutar del pelotero y participar de las otras actividades”, agregó.
Colaboración de diferentes áreas
La celebración contó además con la colaboración de áreas de la Municipalidad de Paraná. Según explicaron los responsables del merendero, la Subsecretaría de Desarrollo Humano aportó facturas para la merienda, mientras que el área de Cultura colaboró con el espectáculo y el sistema de sonido.
También valoraron la presencia de los estudiantes universitarios, debido a que el merendero funciona como un espacio de formación y de contacto con el territorio.
“Nuestro merendero y nuestro centro comunitario son espacios de práctica y aprendizaje. Los futuros trabajadores sociales empiezan a gestionar y a trabajar estas herramientas, con las instituciones y con todo el entramado barrial”, explicó.
De hecho, Emanuel agradeció a las instituciones, organizaciones, vecinos y amigos que hicieron posible la actividad. “Fue una jornada muy rica. Hay que agradecer a todos los que colaboraron: la Municipalidad, los vecinos, los amigos y todas las personas que aportaron”, destacó.
Un merendero que acompaña a 375 personas
El Merendero Boina de Vasco atiende una demanda alimentaria cercana a las 375 personas del barrio y zonas aledañas. El espacio ofrece almuerzos y meriendas, además de desarrollar tareas de contención y acompañamiento para niños, adolescentes y familias. “Hoy el merendero está cubriendo una demanda alimentaria de cerca de 375 personas”, precisó Cornejo.
Las actividades cotidianas eran sostenidas por un equipo de aproximadamente 10 personas. Para la celebración se sumaron estudiantes, docentes y otros colaboradores, por lo que alrededor de 18 voluntarios trabajaron durante la jornada. “Es una fiesta comunitaria pensada por los vecinos y para la gente de nuestro barrio y nuestra ciudad”, expresó el referente.
Los organizadores reiteraron que el espacio necesita nuevas personas dispuestas a colaborar con las actividades y la asistencia comunitaria. Además, invitaron a quienes todavía no conocían el espacio a acercarse, participar de las actividades y conocer el trabajo realizado durante todo el año.
“Pueden acercarse, conocer el barrio y pasar un lindo rato. Si conocen nuestro espacio y se enamoran, son más que bienvenidas las manos, porque hoy las necesitamos mucho”, concluyó Ema.