Franco Colapinto largará 15° en Singapur después de un sábado con dificultades

Franco Colapinto largará desde el puesto 15 en el Gran Premio de Singapur, después de finalizar 16° en la clasificación de este sábado. El piloto de Alpine ganó una posición por la sanción a George Russell, quien deberá partir desde el fondo de la grilla.

El argentino quedó eliminado en Q2 con un registro de 1:33.261, en una tanda en la que rozó el muro y manifestó dificultades con el comportamiento del auto. La carrera principal se disputará el domingo 11 de octubre desde las 9, hora argentina.

Max Verstappen consiguió la pole con un tiempo de 1:31.373. Charles Leclerc terminó a 54 milésimas y compartirá la primera fila con el neerlandés, mientras que Lewis Hamilton partirá tercero.

Un buen inicio que no pudo sostener en Q2

La clasificación comenzó con media hora de retraso por las lluvias. En la primera instancia, Franco Colapinto marcó 1:33.782 y avanzó en el noveno lugar, mientras que Pierre Gasly pasó séptimo con 1:33.523.

Las sensaciones cambiaron en la segunda tanda. “La Q2 fue muy mala, perdimos el balance del auto”, explicó el pilarense después de quedar fuera de la pelea por ingresar entre los diez mejores.

“El último intento de Q2 fue un desastre, de los peores balances que tuve en mucho tiempo. No entiendo por qué, porque en Q1 se sentía bien y tenía bastante por mejorar”, agregó al comparar ambas etapas.

El toque contra la pared y la sanción a Russell

Durante uno de sus intentos, el Alpine perdió estabilidad al ingresar en la antepenúltima curva. Colapinto corrigió con el volante, pero no pudo evitar que los neumáticos del lado derecho rozaran la pared.

Pese al contacto, completó la vuelta. Su mejor marca lo dejó 16°, aunque la penalización de 40 posiciones a Russell por exceder el límite de componentes de la unidad de potencia modificó su lugar de partida.

"LA Q2 FUE MUY MALA, PERDIMOS EL BALANCE DEL AUTO": la autocrítica de Franco Colapinto, tras su clasificación en el #SingaporeGP. 📺 Mirá TODA la 🏎️ #Formula1 por ESPN en el Plan Premium de @disneyplusla https://t.co/Q9jbaVG7Jq — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) October 10, 2026

Con ese cambio, Franco Colapinto saldrá detrás de Gabriel Bortoleto y por delante de Fernando Alonso. Gasly, que sí accedió a Q3, también avanzará un puesto y comenzará la carrera séptimo.

Verstappen al frente y un sábado difícil para el argentino

Detrás de Verstappen, Leclerc y Hamilton partirán Kimi Antonelli, Lando Norris y Oscar Piastri. La primera mitad de la grilla se completará con Gasly, Liam Lawson, Arvid Lindblad y Nico Hülkenberg.

Para Colapinto, la clasificación cerró una jornada que había comenzado con el abandono en la cuarta vuelta de la Sprint. Ese retiro estuvo relacionado con un problema en el sistema de almacenamiento de energía de su monoplaza.

El argentino afrontará ahora la carrera desde la mitad posterior del pelotón en un circuito donde los sobrepasos son difíciles. La prueba del domingo está prevista a 62 vueltas sobre el trazado urbano de Marina Bay.