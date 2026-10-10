La Sprint de Singapur terminó pronto para Colapinto: abandonó por un problema en el auto

Franco Colapinto debió abandonar este sábado la carrera Sprint del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 en la cuarta vuelta por un problema en su Alpine. El argentino había partido desde el undécimo lugar y se retiró cuando el auto de seguridad todavía estaba en pista.

El inconveniente fue señalado inicialmente como una falla eléctrica, aunque el piloto aclaró después que el equipo debía determinar su origen. “Una lástima, obviamente. Un problema del auto ajeno a nosotros, veremos exactamente qué es”, expresó.

La victoria quedó en manos de Max Verstappen, quien recuperó el liderazgo tras el abandono de George Russell. Lewis Hamilton terminó segundo y Charles Leclerc completó el podio en una competencia marcada por la lluvia y numerosos retiros.

Una falla interrumpió la carrera del argentino

Durante el comienzo de la prueba, Colapinto fue superado por Nico Hülkenberg y Oliver Bearman. Su participación terminó poco después, sin que pudiera completar la Sprint ni disputar los puestos que otorgaban puntos.

El retiro se produjo durante una neutralización de la competencia. Con el Safety Car aún en el circuito, el argentino dejó la pista y el equipo retiró el monoplaza.

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Tras el abandono, la prioridad de Alpine pasó a ser identificar y solucionar el inconveniente antes de la clasificación para la carrera principal. Colapinto señaló que la falla estaba vinculada con el auto y que restaba conocer exactamente qué había ocurrido.

La lluvia y los incidentes marcaron la Sprint

La competencia comenzó con dos vueltas de formación detrás del auto de seguridad. La lluvia había dejado sectores con charcos y otros más secos, por lo que la largada se realizó en movimiento.

Russell, que había partido segundo, superó a Verstappen y tomó la punta. Sin embargo, realizó un trompo poco después y quedó fuera de carrera, lo que provocó una nueva intervención del Safety Car y devolvió el liderazgo al piloto de Red Bull.

"ERA UNA BUENA OPORTUNIDAD, UNA LÁSTIMA". Franco Colapinto se refirió al abandono que sufrió en la carrera sprint por problemas técnicos en su Alpine. ¡A pensar en la Qualy! 📺 #SingaporeGP | Toda la temporada de #F1 por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/vYVM4AJ25S — SportsCenter (@SC_ESPN) October 10, 2026

Lance Stroll y Sergio Pérez también hicieron trompos y abandonaron, mientras que Isack Hadjar quedó fuera de competencia. Una vez reanudada la acción, Verstappen amplió su ventaja sobre Hamilton, con Leclerc en el tercer puesto.

El toque entre los McLaren y los horarios que siguen

Sobre el cierre, Lando Norris y Oscar Piastri se tocaron cuando faltaba menos de una vuelta para la bandera a cuadros. Piastri debió retirarse y Norris cayó al octavo lugar, mientras que Kimi Antonelli avanzó hasta la cuarta posición.

Detrás de Antonelli terminaron Liam Lawson, Oliver Bearman y Nico Hülkenberg. Norris completó los ocho puestos que sumaron puntos, mientras que Pierre Gasly, compañero de Colapinto en Alpine, finalizó noveno.

La actividad continuará este sábado 10 de octubre con la clasificación para la carrera principal, prevista de 10.30 a 11.30, hora argentina. El Gran Premio de Singapur se disputará el domingo 11 desde las 9.