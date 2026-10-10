Paredes sufrió un desgarro y Boca lo perdería por cuatro partidos: apunta a volver ante River

Leandro Paredes sufrió un desgarro de grado 2 en el isquiotibial derecho y se perderá los dos partidos de Boca ante Vasco da Gama por las semifinales de la Copa Sudamericana, según informó el periodista Emiliano Raddi tras los estudios realizados este sábado.

El mediocampista se lesionó durante el empate 2 a 2 frente a Instituto, disputado el viernes en Córdoba. Había ingresado en el segundo tiempo, pero sintió un fuerte dolor y debió ser reemplazado unos 15 minutos después de entrar.

La lesión también pone en duda su participación en los encuentros con Talleres e Independiente. Si no llega a esos compromisos, Rodolfo Arruabarrena perderá al volante durante cuatro partidos.

El Superclásico aparece como objetivo para el regreso

La recuperación de Paredes tiene como referencia el encuentro ante River, previsto para el 1 de noviembre en la Bombonera. Sin embargo, esa fecha es un objetivo y su disponibilidad dependerá de cómo evolucione.

La ausencia del futbolista modifica los planes para la serie continental. Aunque inicialmente la preocupación se concentraba en la ida, el diagnóstico informado también lo deja fuera de la revancha que definirá el pase a la final.

🇦🇷❌ El momento de la lesión de Leandro Paredes. https://t.co/KlukfJUNW1 — JS (@juegosimple__) October 10, 2026

Arruabarrena deberá resolver quién ocupará su lugar en el mediocampo durante ese período. Williams Alarcón aparece como el principal candidato, ya que fue titular cuando el campeón del mundo estuvo ausente.

Las alternativas que tiene Arruabarrena

Alarcón reemplazó a Paredes desde el inicio frente a Instituto y también lo había hecho ante Central Córdoba. Es una opción que permite mantener una estructura que el entrenador ya utilizó.

Camilo Rey Domenech y Rodrigo Battaglia son otras posibilidades, aunque ambos llegan con poco rodaje. El cuerpo técnico también puede incluir a Carlos Palacios junto a Milton Delgado y Santiago Ascacibar, con Leonel Flores, Miguel Merentiel y Sebastián Villa en ataque.

La formación todavía no está definida. Los próximos entrenamientos permitirán al técnico evaluar las variantes para afrontar la ida ante Vasco da Gama sin su capitán.