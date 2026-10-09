Arruabarrena descartó a Paredes para la semifinal de Boca ante Vasco da Gama

Leandro Paredes sufrió una molestia muscular durante el empate de Boca ante Instituto y no llegaría al partido del martes por la Copa Sudamericana. Rodolfo Arruabarrena anticipó su ausencia, aunque aclaró que todavía debe someterse a estudios médicos.
Leandro Paredes quedó prácticamente descartado para la semifinal de Boca ante Vasco da Gama, correspondiente al partido de ida de la Copa Sudamericana, que se disputará el martes 13 de octubre en La Bombonera. El mediocampista sufrió una molestia en el isquiotibial derecho durante el empate 2-2 frente a Instituto de Córdoba y debió abandonar el campo de juego.
EL MOMENTO DE LA LESIÓN: Leandro Paredes giró, sintió una molestia en su isquiotibial y fue reemplazado a 15 minutos de haber ingresado en lugar de Milton Delgado en Instituto-Boca. https://t.co/XhAzfzjbBj— SportsCenter (@SC_ESPN) October 10, 2026
El director técnico del Xeneize, Rodolfo Arruabarrena, se refirió a la situación del capitán durante la conferencia de prensa posterior al encuentro disputado en el estadio Mario Alberto Kempes. Aunque todavía no se conoce el alcance de la lesión, el entrenador consideró improbable que pueda recuperarse para el compromiso internacional.
“Lea se tendrá que hacer los estudios, pero ya creo que al salir y por las caras... no he estado con él pero supongo que para el martes está descartado”, manifestó Arruabarrena, quien reconoció la preocupación por una posible baja en un encuentro decisivo.
Cómo se produjo la lesión de Leandro Paredes
Paredes había comenzado el partido ante Instituto en el banco de suplentes. El entrenador decidió incorporarlo a los 10 minutos del segundo tiempo en reemplazo de Williams Alarcón, con el objetivo de mejorar la circulación de la pelota en el mediocampo, publicó NA.
"HEMOS PERDIDO AL CAPITÁN, AL LÍDER TANTO FUERA COMO DENTRO DEL GRUPO PERO TENEMOS CON QUÉ COMO PARA SUPLANTARLO" El Vasco Arruabarrena sobre la lesión de Leandro Paredes y las posibilidades de reemplazo vs. Vasco Da Gama https://t.co/eMfaXBogED— SportsCenter (@SC_ESPN) October 10, 2026
Sin embargo, su participación duró apenas 16 minutos. A los 26 del complemento, el futbolista sintió un pinchazo en el isquiotibial derecho y solicitó el cambio, una situación que encendió las alarmas del cuerpo técnico.
“No sé lo que tiene, sería inapropiado sacar una conclusión y dar una opinión. Me interesa el descanso, llegar a Buenos Aires, descansar y preparar el partido”, explicó el entrenador, quien evitó anticipar un diagnóstico antes de conocer los resultados de los estudios médicos.
Las alternativas de Boca para reemplazar al capitán
Ante la posible ausencia de Paredes, Arruabarrena aseguró que dispone de alternativas para reorganizar el mediocampo. Entre los futbolistas mencionados aparecen Williams Alarcón, Milton Delgado y Santiago Ascacíbar.
ATENCIÓN BOCA: Leandro Paredes se retiró del Kempes con dificultad para apoyar su pierna derecha... https://t.co/rJOAE4Cgqa— SportsCenter (@SC_ESPN) October 10, 2026
“Tengo reemplazante. Obviamente Leandro es nuestro capitán, saben lo que genera fuera y dentro del grupo. Pero hoy jugó Alarcón, el ‘Chelo’ (Milton Delgado), ha terminado bien. Tuvo algunos minutos el ‘Ruso’ (Santiago Ascacíbar)”, sostuvo el director técnico.
El entrenador reconoció que reemplazar al capitán representa un desafío por su influencia futbolística y su liderazgo. Sin embargo, manifestó su confianza en el resto del plantel: “Podemos armar un buen medio, pero una cosa es hablarlo y otra el martes poder demostrarlo. Estoy seguro que hambre y ganas tienen”.