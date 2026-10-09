Boca empató 2-2 con Instituto y dejó pasar la chance de acercarse a la cima

Boca Juniors igualó 2-2 ante Instituto en el estadio Mario Alberto Kempes, por la fecha 12 del Torneo Clausura. El Xeneize logró recuperarse dos veces de la desventaja, pero no pudo quedarse con la victoria. Independiente Rivadavia continúa como líder de la Tabla Anual.
Boca empató 2-2 con Instituto este viernes por la noche en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, ante una multitud, en un encuentro correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura 2026. El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena estuvo dos veces en desventaja, pero consiguió igualar mediante Enner Valencia y Miguel Merentiel. El resultado favoreció a Independiente Rivadavia, que se mantuvo en lo más alto de la Tabla Anual.
El encuentro comenzó con un Instituto más decidido a disputar la posesión en el mediocampo y cerrar los espacios para impedir el avance del equipo visitante. Boca tuvo dificultades para generar situaciones claras y Carlos Palacios debió retroceder varios metros para participar en la elaboración del juego.
La primera ventaja llegó para el conjunto cordobés a través de Fernando Alarcón, quien aprovechó un rebote dentro del área después de una intervención del arquero Álvaro Montero. Sin embargo, Boca encontró rápidamente la igualdad mediante Enner Valencia, luego de un error del arquero Marcos Ledesma, quien soltó la pelota tras un tiro libre ejecutado por Lautaro Blanco.
Instituto volvió a ponerse en ventaja
Durante el primer tiempo, Boca tuvo dificultades para aprovechar la velocidad de sus futbolistas por las bandas. Tanto Leonel Flores como Sebastián Villa encontraron una defensa ordenada que limitó sus posibilidades de desequilibrar individualmente.
Instituto, por su parte, priorizó el orden defensivo y buscó aprovechar las oportunidades que surgieron cerca del área rival. El desarrollo estuvo marcado por las disputas en el mediocampo y algunas infracciones que interrumpieron la continuidad del juego.
En el comienzo del complemento, el equipo cordobés volvió a golpear. Tras un centro al área y un nuevo rebote, Jonathan Galván quedó frente al arco y convirtió el segundo tanto de Instituto, que recuperó momentáneamente la ventaja.
Boca reaccionó con los ingresos de Paredes y Merentiel
La respuesta del conjunto visitante llegó con las modificaciones realizadas por Arruabarrena. Los ingresos de Leandro Paredes y Miguel Merentiel le dieron mayor circulación a la pelota y profundidad al ataque.
Precisamente, Merentiel fue el encargado de establecer el 2-2. El delantero uruguayo aprovechó una asistencia de Lautaro Blanco y definió para devolverle la igualdad a Boca durante los primeros minutos del segundo tiempo.
A partir de ese momento, el Xeneize comenzó a controlar el desarrollo del encuentro. Paredes aportó claridad en la distribución, mientras que Palacios encontró mayores espacios para participar en la generación de situaciones ofensivas.
La lesión de Paredes y las ocasiones desperdiciadas
Cuando Boca atravesaba su mejor momento, recibió una noticia negativa. A los 24 minutos del complemento, Leandro Paredes debió abandonar el campo de juego por una lesión, situación que generó preocupación en el cuerpo técnico.
Pese a esa salida, el equipo visitante mantuvo la iniciativa y generó oportunidades para quedarse con la victoria. Leonel Flores encontró espacios por las bandas y participó en acciones que terminaron con remates de Merentiel y Villa, ambos desviados por escaso margen.
Instituto, mientras tanto, perdió protagonismo ofensivo y se concentró en sostener el empate. El conjunto cordobés tuvo dificultades para recuperar la posesión y generar nuevas situaciones frente al arco defendido por Montero.
Un empate que favoreció a Independiente Rivadavia
En los minutos finales, Boca mantuvo el control territorial y buscó el tercer gol, aunque no consiguió superar nuevamente a la defensa local. El encuentro terminó 2-2, después de un desarrollo en el que ambos equipos tuvieron momentos favorables.
El resultado impidió que el Xeneize sumara tres puntos importantes en su objetivo de acercarse a los primeros puestos de la Tabla Anual. Instituto, por su parte, consiguió sostener un empate frente a un rival directo en la pelea por las posiciones de clasificación.
De esta manera, Independiente Rivadavia fue uno de los beneficiados por la igualdad, ya que conservó el liderazgo de la Tabla Anual. Boca deberá enfocarse ahora en sus próximos compromisos, con la preocupación adicional por el estado físico de Paredes.