Primer campus de Patín Artístico en Paraná: participan más de 300 patinadores de Entre Ríos

REDACCIÓN ELONCE
El Club Atlético Neuquén recibe a deportistas de entre 6 y 15 años de distintos departamentos entrerrianos. La actividad se desarrolla desde este sábado hasta el lunes 12 de octubre, con entrenamientos, capacitaciones y exhibiciones de referentes nacionales e internacionales.
El primer campus de la Federación Entrerriana de Patín Artístico comenzó este sábado en el Club Atlético Neuquén de Paraná, con la participación de más de 300 niñas, niños y adolescentes provenientes de distintos departamentos de la provincia. La propuesta se extenderá hasta el lunes 12 de octubre e incluye entrenamientos, capacitaciones y exhibiciones deportivas.
Zulma Milano, presidenta del Comité Provincial de Patín Artístico, explicó a Elonce que la iniciativa busca fortalecer la formación de los deportistas y compartir la metodología de trabajo de la federación. Las actividades están coordinadas por técnicos provinciales que también cuentan con trayectoria nacional.
"Tenemos una participación de más de 300 chicos. Es a nivel provincial, con gente de Paraná y de todos los otros departamentos donde se encuentra el patín artístico federado", destacó Milano. Además, precisó que las jornadas incluyen módulos de psicología, nutrición, preparación física y flexibilidad.
Formación deportiva y proyección al alto rendimiento
Agustina Díaz, jueza nacional de patín artístico, destacó a Elonce la convocatoria y el trabajo previo que demandó la organización del encuentro. "Lo organizamos con muchísimo tiempo. Tuvimos reuniones, proyectamos este campus para toda la provincia y es una alegría inmensa la convocatoria que tuvo", expresó.
La propuesta está destinada a participantes de entre 6 y 15 años, sin distinción por categorías competitivas. El objetivo es brindar herramientas para acompañar el crecimiento deportivo y promover una futura proyección hacia el alto rendimiento.
"Nosotros queremos que se proyecte al alto rendimiento, así que no pusimos categorías, sino solamente edades", explicó Díaz. También anticipó la participación de referentes del patín artístico nacional y mundial, quienes realizarán exhibiciones durante el encuentro.
Tres jornadas de actividades en Paraná
El campus comenzó este sábado a las 8:30 horas y tiene previstas actividades hasta aproximadamente las 20:40 horas. La programación continuará durante el domingo y el lunes 12 de octubre.
Las exhibiciones permitirán que los participantes observen coreografías de alto nivel, similares a las presentadas en competencias nacionales e internacionales, como parte de su formación.
Las organizadoras agradecieron el acompañamiento y destacaron la importancia de generar estos espacios de aprendizaje e intercambio para impulsar el desarrollo del patín artístico federado en Entre Ríos.