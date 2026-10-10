Atlético de Madrid venció a Alavés con un gol agónico del Cuti Romero y una destacada actuación de Julián Álvarez

Atlético de Madrid derrotó 2-1 a Alavés como visitante por la octava fecha de La Liga. Cristian Romero marcó de cabeza el gol del triunfo sobre el final, mientras que Julián Álvarez ingresó en el complemento y provocó la expulsión de un rival.
Atlético de Madrid venció 2-1 a Alavés este sábado, en el estadio Mendizorroza, por la octava fecha de LaLiga española. El equipo dirigido por Diego Simeone consiguió la victoria gracias a un cabezazo de Cristian “Cuti” Romero a dos minutos del final, después de jugar buena parte del segundo tiempo con un futbolista más por la expulsión de Ángel Pérez.
El conjunto madrileño se adelantó mediante Alejandro Grimaldo, a los 33 minutos del primer tiempo, pero Lucas Boyé igualó de penal en el sexto minuto de descuento. Cuando el encuentro parecía encaminado al empate, Romero apareció en el área rival y convirtió el tanto decisivo.
El triunfo permitió que Atlético de Madrid se ubicara provisionalmente en la segunda posición del campeonato español, a dos puntos del líder Barcelona. El resultado también llegó en la previa del compromiso que afrontará el martes frente a Manchester United por la Champions League.
Atlético de Madrid golpeó primero, pero Alavés reaccionó
El comienzo del encuentro mostró a un Alavés decidido a atacar por las bandas y aprovechar los espacios que dejaba el equipo visitante. Además de Boyé, fueron titulares en el conjunto local los argentinos Nicolás Valentini y Nahuel Tenaglia.
Atlético de Madrid tardó algunos minutos en acomodarse, aunque progresivamente comenzó a controlar la pelota. A los 14 minutos, Jonathan David generó una de las primeras situaciones de peligro para los dirigidos por Simeone.
La apertura del marcador llegó a los 33 minutos, cuando Grimaldo combinó con David dentro del área y definió con un remate que dejó sin posibilidades al arquero Antonio Sivera.
Sin embargo, Alavés mantuvo su propuesta ofensiva y encontró la igualdad antes del descanso. Luego de una infracción de Robin Le Normand sobre Toni Martínez dentro del área, el árbitro sancionó penal. Lucas Boyé se hizo cargo de la ejecución y convirtió el 1-1 a los 45+6 minutos, resultado con el que ambos equipos se fueron al entretiempo.
Julián Álvarez ingresó y cambió el desarrollo del partido
Durante el segundo tiempo, Diego Simeone decidió modificar el ataque con los ingresos de Julián Álvarez y Álex Baena, quienes reemplazaron a Jonathan David y Ademola Lookman.
La entrada del delantero argentino le dio mayor movilidad al equipo madrileño. Julián comenzó a participar de las acciones ofensivas y fue protagonista de una jugada determinante para el desarrollo del encuentro.
A los 16 minutos del complemento, Ángel Pérez cometió una fuerte infracción sobre el exjugador de River. Inicialmente, el árbitro mostró tarjeta amarilla, pero después de revisar la acción en el VAR decidió expulsar al futbolista de Alavés. Con superioridad numérica, Atlético de Madrid aumentó su presencia ofensiva y comenzó a buscar con mayor insistencia el segundo gol.
El tiro libre de Julián Álvarez que terminó en el palo
La falta que derivó en la expulsión también generó una oportunidad para Julián Álvarez, quien se hizo cargo del tiro libre.
El delantero argentino ejecutó un remate que superó la barrera y se estrelló contra el palo derecho del arco defendido por Antonio Sivera, en una de las situaciones más claras del complemento.
Aunque no consiguió convertir, Julián tuvo una participación importante en la reacción del conjunto rojiblanco y contribuyó a sostener la presión sobre el equipo local.
Cuti Romero apareció como delantero y marcó el gol del triunfo
Cuando faltaban apenas dos minutos para el final del tiempo reglamentario, Cristian Romero se sumó al ataque y ocupó una posición de centrodelantero en busca del gol que necesitaba Atlético de Madrid, publicó La Nación.
El defensor argentino apareció dentro del área y conectó un cabezazo que terminó en la red, estableciendo el 2-1 definitivo para el equipo de Simeone.
La conquista del campeón del mundo resultó decisiva para conseguir los tres puntos en un encuentro que se había complicado por la resistencia de Alavés. De esta manera, Atlético de Madrid venció a Alavés con una participación determinante de dos futbolistas argentinos: Julián Álvarez, protagonista de la expulsión rival, y Cristian Romero, autor del gol que resolvió el partido sobre el cierre.