River le ganó a Estudiantes de Río Cuarto, se acercó a los playoffs y condenó a su rival al descenso

REDACCIÓN ELONCE
River le ganó a Estudiantes de Río Cuarto por 1-0 en el Monumental, con un gol de Marcos Acuña a los cuatro minutos. El Millonario quedó a dos puntos de la zona de clasificación a los playoffs, mientras que el conjunto cordobés perdió la categoría.
River le ganó a Estudiantes de Río Cuarto por 1-0 este sábado en el estadio Monumental, por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026. Marcos Acuña convirtió el único gol del encuentro a los cuatro minutos del primer tiempo, en una victoria que permitió al Millonario acercarse a los puestos de clasificación a los playoffs y confirmó el descenso del conjunto cordobés a la Primera Nacional.
Con este resultado, River alcanzó los 16 puntos y escaló a la novena posición de la Zona B. El equipo quedó a dos unidades de los lugares que otorgan el pasaje a la siguiente instancia del campeonato y continúa en zona de clasificación a la Copa Sudamericana 2027.
Por su parte, Estudiantes de Río Cuarto, dirigido por Rubén Darío Forestello, no consiguió revertir su situación y perdió la categoría. El equipo había regresado a la máxima división del fútbol argentino después de cuatro décadas de ausencia.
Marcos Acuña marcó el gol del triunfo
River comenzó el encuentro con intensidad y logró abrir el marcador rápidamente. Apenas transcurridos cuatro minutos, Marcos Acuña apareció para establecer el 1-0 que terminaría siendo definitivo.
¡¡LLEGÓ EL PRIMERO DEL MILLONARIO!! Centro de Ángel Correa para que el Huevo Acuña la empuje por el segundo palo y anote el 1-0 de River vs. Estudiantes (RC). 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs https://t.co/Jo8nGBAaWX— SportsCenter (@SC_ESPN) October 11, 2026
Después del gol, el conjunto local mantuvo la iniciativa y generó varias situaciones para ampliar la ventaja. Sin embargo, el arquero Lautaro Herrera respondió ante los intentos del Millonario y se convirtió en una de las figuras del partido.
Estudiantes de Río Cuarto, obligado a sumar para mantener sus posibilidades de permanencia, tuvo dificultades para desarrollar su juego ofensivo. Los dirigidos por Forestello no encontraron los espacios necesarios para inquietar al arquero Santiago Beltrán.
Estudiantes de Río Cuarto descendió a la Primera Nacional
La derrota en el Monumental terminó de definir el futuro deportivo del conjunto cordobés, que jugará la próxima temporada en la segunda categoría del fútbol argentino.
El León del Imperio había conseguido regresar a Primera División después de 40 años. Su anterior participación en la máxima categoría se había producido durante los antiguos torneos Nacionales de 1983, 1984 y 1985.
Sin embargo, la campaña en el Torneo Clausura no le permitió sostener la permanencia y el resultado frente a River confirmó matemáticamente su descenso.
Cuándo vuelve a jugar River
Después de esta victoria, River tendrá una semana con dos compromisos importantes para sus aspiraciones de clasificación.
El próximo miércoles enfrentará a Sarmiento de Junín, desde las 19, en el estadio Eva Perón. El encuentro corresponde a la fecha 11 del Torneo Clausura, que había quedado postergada.
Posteriormente, el domingo, el Millonario visitará a Belgrano de Córdoba a partir de las 20.15, en otro partido clave para intentar ingresar entre los equipos clasificados a los playoffs. Por su parte, Estudiantes de Río Cuarto recibirá a Aldosivi el domingo desde las 18, en un encuentro que afrontará con el descenso ya confirmado.