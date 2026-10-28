Alertan por una estafa en WhatsApp con falsas multas y descuentos para pagar

Una modalidad de estafa por WhatsApp utiliza falsas multas de tránsito para intentar obtener dinero o información personal de los conductores. Los mensajes imitan comunicaciones oficiales y buscan que sus destinatarios paguen sin comprobar antes si la infracción existe.

El engaño comienza con un aviso sobre una supuesta deuda pendiente. Para generar urgencia, los textos pueden incluir montos elevados, advertencias sobre recargos o descuentos por cancelar la infracción de inmediato.

En algunos casos, el mensaje incorpora un enlace para realizar el pago o solicita datos personales y bancarios. La maniobra apunta a que la persona actúe rápidamente y no revise el origen de la comunicación.

El caso de una supuesta multa de más de $2 millones

Una de las advertencias surgió en Pergamino, provincia de Buenos Aires, después de que una persona recibiera por WhatsApp el reclamo de una supuesta multa superior a los $2 millones. El mensaje también ofrecía un descuento para cancelar la deuda.

La Municipalidad aclaró que ese tipo de comunicaciones no forma parte de sus canales oficiales. La combinación de una suma elevada y una rebaja por pago inmediato buscaba apurar la decisión del destinatario.

El municipio explicó que los avisos de estacionamiento medido que pueden enviarse por esa aplicación corresponden al sistema Simple. Se utilizan cuando un inspector detecta un vehículo sin el servicio activado y permiten regularizar la situación dentro del plazo previsto.

Cómo distinguir los avisos y verificar una infracción

En Pergamino, esa regularización debe realizarse únicamente mediante la aplicación o la página oficial del sistema. El municipio diferenció esos avisos de los mensajes que informan multas, ofrecen descuentos o incorporan enlaces externos para pagar.

Para evitar una estafa, antes de abonar corresponde consultar la supuesta infracción en los canales oficiales de la jurisdicción que la habría emitido. La verificación debe hacerse ingresando por cuenta propia al sitio del organismo o desde su aplicación, sin utilizar el enlace del mensaje sospechoso.

También es necesario comprobar que coincidan la patente, la fecha, el lugar y el tipo de falta, además de verificar que el medio de pago esté autorizado. Ante una comunicación dudosa por WhatsApp, la recomendación es no compartir información sensible ni pagar hasta confirmar la existencia de la deuda.