Crespo se prepara para la Maratón de la Avicultura: ya hay más de 380 inscriptos y habrá dos recorridos

La Maratón de la Avicultura en Crespo se realizará este sábado 31 de octubre, desde las 17, en el Parque del Lago, como antesala de una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Avicultura. La competencia ya superó los 380 inscriptos y contará con dos recorridos: uno competitivo de 10 kilómetros y otro recreativo de cinco, destinado a quienes deseen participar corriendo o caminando.

El subdirector de Deportes de la Municipalidad de Crespo, Francisco Morales, confirmó a Elonce que la largada y la llegada estarán ubicadas en el acceso Raúl Alfonsín, mientras que la ceremonia de premiación se desarrollará en el anfiteatro del parque.

La actividad viene registrando un crecimiento sostenido en la cantidad de participantes. Según detalló el funcionario, en la primera edición que tuvo a su cargo se anotaron 180 corredores, mientras que el año pasado participaron 220.

“Este es mi tercer año a cargo de la maratón. El primer año eran 180, el segundo 220 y ahora estamos superando los 380 inscriptos, así que estamos contentos con eso”, destacó Morales.

Cuándo y dónde será la Maratón de la Avicultura

La competencia se desarrollará el sábado 31 de octubre, una semana antes de la Fiesta Nacional de la Avicultura, que tendrá lugar el siguiente fin de semana.

El punto de encuentro será a las 17 en el Parque del Lago, ubicado en el acceso principal a Crespo, donde se concentrarán los atletas y las familias que participen de la jornada. “Hacemos la largada, la llegada y la congregación de todos los participantes”, explicó Morales.

La organización prevé utilizar el anfiteatro del mismo predio para realizar la entrega de premios y reconocer a los corredores que se destaquen en la competencia.

El funcionario anticipó que esperan una importante convocatoria, tanto de atletas que participarán de la prueba competitiva como de vecinos que se sumarán a la propuesta recreativa.

Maratón de la Avicultura en Crespo: horarios e inscripción

Dos recorridos: 10 kilómetros competitivos y cinco recreativos

La Maratón de la Avicultura tendrá dos modalidades, pensadas para diferentes niveles de preparación física.

La prueba principal será de 10 kilómetros, con carácter competitivo y destinada a corredores que deseen participar de la clasificación oficial.

En paralelo, se realizará un recorrido de cinco kilómetros, que podrá completarse corriendo o caminando, sin necesidad de contar con experiencia en competencias deportivas.

“Es como una caminata recreativa para la familia”, explicó Morales.

El funcionario destacó que esta segunda alternativa busca ampliar la participación y permitir que vecinos de todas las edades puedan disfrutar de la jornada.

“Nos acompañan todas las instituciones de la ciudad, los clubes y las distintas disciplinas. Es un gran número de gente que realiza esa también”, señaló.

Cuánto cuesta la inscripción y hasta cuándo hay tiempo

Morales confirmó que los interesados en participar de la carrera competitiva de 10 kilómetros podrán inscribirse hasta el mismo sábado en el predio, con un límite de dos horas antes de la largada. “Vamos a estar entregando los kits, las remeras y anotando a los participantes”, explicó.

El costo actual de la inscripción es de 35.000 pesos, monto que se mantendrá hasta el día de la competencia. Anteriormente, hasta el 16 de octubre, el valor había sido de 30.000 pesos.

El funcionario aclaró que quienes decidan sumarse a último momento podrán realizar el trámite de manera presencial en el lugar. “Hay mucha gente que viene ese mismo día y se anota, y lo puede hacer, no hay problema. Hasta dos horas antes del inicio de la carrera se pueden anotar”, indicó.

En cambio, la modalidad recreativa de cinco kilómetros será gratuita y no requerirá inscripción previa. “Es solamente venir el día de la competencia y participar”, remarcó Morales.

Hidratación, masajes y servicios gratuitos para los corredores

La organización dispondrá de diferentes servicios destinados a acompañar a los participantes durante la competencia.

En el circuito de 10 kilómetros habrá cuatro puestos de hidratación, además de espacios de asistencia en los sectores de largada y llegada.

También participarán profesionales del Colegio de Kinesiólogos y del Colegio de Podólogos de Entre Ríos, quienes brindarán atención a los atletas.

La propuesta incluirá asesoramiento nutricional y una merienda saludable con frutas para los participantes. “Tenemos nutricionista, tenemos la merienda saludable con frutas, todos servicios gratuitos para el atleta”, destacó.

El subdirector de Deportes consideró que estas prestaciones contribuyen a mejorar la experiencia de los corredores y a consolidar el crecimiento de la competencia.

Por qué la maratón se realiza antes de la Fiesta de la Avicultura

La Maratón de la Avicultura tiene una trayectoria vinculada con la actividad deportiva y productiva de Crespo.

Morales recordó que, en sus comienzos, la organización estaba a cargo de una empresa importante de la ciudad, vinculada con la industria frigorífica.

Posteriormente, la Municipalidad asumió la coordinación de la competencia y decidió mantenerla dentro de las actividades relacionadas con la Fiesta Nacional de la Avicultura.

“Muchas veces se hacía el mismo sábado de la fiesta, pero también era un lío por el corte de tránsito y todo eso. Después empezó a hacerse una semana previa”, explicó.

De esta manera, la competencia deportiva pasó a desarrollarse antes de la celebración principal, lo que permite organizar los recorridos y los operativos de tránsito sin superponerlos con las actividades de la fiesta.

El funcionario destacó que el evento se convirtió en una propuesta que reúne a deportistas, instituciones y familias, además de promover la actividad física.

Crespo también se prepara para la Fiesta Nacional de la Avicultura

Mientras avanza la organización de la maratón, en el predio de la Fiesta Nacional de la Avicultura comenzaron los trabajos de acondicionamiento para recibir al público durante el siguiente fin de semana.

En contacto con Elonce, Morales mostró parte de las instalaciones y las carpas que ya estaban siendo montadas para la celebración.

La programación artística tendrá como protagonistas a Turf, El Polaco y Soledad Pastorutti, quienes encabezarán las principales jornadas musicales.

Según se informó, Turf se presentará el viernes 6 de noviembre, El Polaco actuará el sábado 7 y Soledad Pastorutti cerrará la programación del domingo 8.

“Previo a los artistas principales, habrá una gran cartelera de artistas de distintos géneros para que toda la gente pueda disfrutar”, expresó Morales.