Boca ya conoce al árbitro para la semifinal ante Vasco da Gama: sus antecedentes

Boca se prepara para recibir a Vasco da Gama en el partido de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana y ya conoce al árbitro del encuentro. La Conmebol designó al chileno Piero Maza, quien también dirigió al equipo en las dos series anteriores del torneo.

El cruce se jugará el martes 13 de octubre, desde las 21:30, en La Bombonera. El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena abrirá como local la eliminatoria en la que buscará avanzar a la final.

La designación, publicada también por la Asociación del Fútbol Argentino, incluye a José Retamal y Carlos Poblete como asistentes. Mathias Riquelme será el cuarto árbitro, mientras que José Cabero y Juan Serrano estarán a cargo del videoarbitraje. Todos son chilenos.

Un árbitro que se repite en las series

Maza estuvo al frente de los encuentros de ida contra Recoleta y San Pablo en esta edición de la Sudamericana. Boca ganó ambos compromisos en condición de local y posteriormente consiguió avanzar de ronda.

Ante Recoleta, en el estadio Tomás Adolfo Ducó, el árbitro expulsó a Wilfrido Báez sobre el cierre del primer tiempo y a Dairon Mosquera durante el segundo. En ese partido también permitió, por error, que el Xeneize sacara del medio al comienzo de las dos etapas.

En el duelo frente a San Pablo, Maza mostró una tarjeta roja a Domingos Duarte que luego fue corregida tras la intervención del VAR. Ahora volverá a dirigir al equipo argentino en una tercera eliminatoria consecutiva.

Los antecedentes con Boca

Además de esos dos partidos, el juez chileno registra otros tres encuentros con Boca. Por lo tanto, el compromiso ante Vasco da Gama será el sexto de su historial con el club.

Su primer antecedente fue la victoria por 1-0 frente a Deportivo Cali en La Bombonera, por la Copa Libertadores 2022. Ese resultado permitió al conjunto argentino clasificar a los octavos de final.

En 2024 dirigió el empate sin goles ante Nacional Potosí, en Bolivia, durante el debut del Xeneize en la Sudamericana. Aquella noche sancionó un penal a favor del equipo argentino que Darío Benedetto no pudo convertir.

La eliminación ante Alianza Lima

Maza también arbitró la revancha contra Alianza Lima por la segunda fase de la Copa Libertadores 2025. El equipo entonces conducido por Fernando Gago ganó 2-1 en La Bombonera, pero había perdido 1-0 en Perú.

La igualdad en el resultado global llevó la definición a los penales, donde el conjunto peruano consiguió la clasificación. Así, aunque Boca ganó el partido, terminó eliminado de la competencia.

El árbitro cuenta además con experiencia en encuentros decisivos: dirigió la Finalissima entre Argentina e Italia y la final de la Sudamericana que Lanús ganó ante Atlético Mineiro. Su próximo compromiso será la apertura de la semifinal entre el Xeneize y Vasco da Gama.