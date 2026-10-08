Scaloni quiere evitar otra salida de la Selección Argentina: “Sería una pérdida importantísima”

La Selección Argentina afronta decisiones sobre su futuro después de la despedida de Lionel Messi. Además de definir la renovación de Lionel Scaloni, el cuerpo técnico podría perder a Walter Samuel, quien evalúa iniciar una etapa como entrenador principal.

El exdefensor tiene contrato hasta diciembre y su intención era no renovar para buscar una oportunidad en Europa. Scaloni, sin embargo, quiere mantener a uno de los colaboradores que lo acompañaron durante todo su ciclo al frente del seleccionado.

Según informó TyC Sports, el entrenador intentará convencerlo de continuar y existe cierto optimismo sobre esa posibilidad. Por el momento, la permanencia del ayudante no está confirmada.

El deseo de Scaloni

Antes de la última fecha FIFA, el técnico se refirió públicamente al futuro de Samuel. “Es indudable que, además de ser importantísimo, es mi amigo. Yo quiero lo mejor para él”, manifestó.

Scaloni también dejó claro que respetará los planes profesionales de su colaborador. “Si él quiere tomar una decisión, es justo que lo pueda hacer”, sostuvo al hablar de la posibilidad de que emprenda su propio camino.

Aunque evitó poner obstáculos a una eventual salida, remarcó el impacto que tendría sobre la Selección Argentina. “Tiene las puertas abiertas. No va a haber problema si es así. Sería una pérdida importantísima y veremos qué pasa si después no está”, expresó.

Ocho años junto al seleccionado

Samuel completará en diciembre ocho años como integrante del cuerpo técnico. Durante ese período participó de la preparación del equipo que conquistó cuatro títulos y terminó con la prolongada sequía de consagraciones de la selección mayor.

La primera conquista fue la Copa América 2021, disputada en Brasil. Al año siguiente llegaron la Finalissima ante Italia y el Mundial de Qatar, mientras que en 2024 el equipo volvió a ganar el torneo continental.

El recorrido también incluyó el tercer puesto en la Copa América 2019 y el subcampeonato del Mundial 2026. Ahora, el exjugador de Boca analiza si continuará como ayudante o buscará dirigir un equipo.

La renovación del entrenador

La situación de Samuel se define mientras Scaloni avanza hacia un nuevo contrato con la Selección Argentina. De acuerdo con la información difundida, todavía resta la firma para formalizar su continuidad.

Si completa otro ciclo hasta la próxima Copa del Mundo, el entrenador se convertiría en el primero en conducir al seleccionado argentino durante tres procesos mundialistas. La renovación abriría una nueva etapa después de la salida de Messi.

Para ese período, Scaloni pretende conservar a Samuel dentro de su equipo de trabajo. La decisión del ayudante será clave para determinar si ambos siguen compartiendo el cuerpo técnico o si el exdefensor comienza su carrera como entrenador principal.