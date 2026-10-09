LPF Play deja de ser gratis: cuánto se deberá pagar para ver los partidos de Patronato y el fútbol de ascenso

La AFA confirmó que LPF Play cobrará una suscripción mensual de $15.000 para ver la Primera Nacional y otros torneos del fútbol de ascenso argentino.
LPF Play dejará de ser completamente gratuita y comenzará a cobrar $15.000 mensuales para acceder a las transmisiones de la Primera Nacional y otros torneos del fútbol argentino. La decisión de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) también afectará a los hinchas de Patronato de Paraná, que deberán contratar el Plan Plus para seguir los partidos del equipo rojinegro a través de este sistema.
La plataforma, presentada en marzo como una alternativa para seguir los encuentros por streaming, finalizará su período de acceso gratuito para buena parte de las competencias. El nuevo esquema contempla dos modalidades: un plan sin costo, con transmisiones limitadas, y otro pago que permitirá acceder a los principales campeonatos.
Aunque todavía no se informó oficialmente la fecha de implementación, los usuarios que ingresaron al servicio comenzaron a visualizar las opciones denominadas Plan Base y Plan Plus, con sus respectivas condiciones de acceso.
Cuánto costará ver los partidos de la Primera Nacional
El Plan Plus tendrá un valor de $15.000 mensuales y permitirá seguir en vivo todos los encuentros de la Primera Nacional, la Primera B, la Primera C, el campeonato femenino de Primera División, el Torneo Proyección de Reserva y la Primera División masculina de futsal.
Según la información difundida por LPF Play, esta modalidad ofrecerá más de 3.000 partidos en vivo por año. De esta manera, los simpatizantes de clubes como Patronato deberán contratar el servicio pago para continuar siguiendo los compromisos de sus equipos en la Primera Nacional.
Por su parte, el Plan Base continuará siendo gratuito, aunque tendrá una oferta más reducida. Incluirá las transmisiones del Torneo Federal A, el futsal femenino y el Torneo Promocional Amateur.
El cambio en los derechos de televisación del ascenso
La implementación de las suscripciones se produce después de que la AFA asumiera el control directo de la producción y comercialización de las transmisiones del fútbol de ascenso.
El cambio comenzó en febrero, cuando finalizó el contrato que vinculaba a la entidad con Torneos y TyC Sports. Desde entonces, la organización del fútbol argentino estableció un sistema de distribución de ingresos mediante pagos mensuales a los clubes.
De acuerdo con los montos difundidos por la propia AFA, las instituciones de la Primera Nacional reciben $65 millones mensuales, mientras que las de Primera B perciben $20 millones. En tanto, los clubes de Primera C y Federal A reciben $12 millones.
Cómo afecta la medida a los hinchas de Patronato
El nuevo sistema de suscripciones tendrá consecuencias directas para los simpatizantes de Patronato, que compite en la Primera Nacional. Con la implementación del Plan Plus será necesario abonar $15.000 mensuales para acceder a las transmisiones en vivo.
De esta manera, los hinchas rojinegros que no puedan asistir al estadio Presbítero Bartolomé Grella o acompañar al equipo en sus compromisos como visitante deberán contratar el servicio pago para ver los encuentros por la plataforma oficial.