La Copa América 2028 podría jugarse nuevamente en Estados Unidos: qué pasaría con la sede de Argentina

La Copa América 2028 podría disputarse nuevamente en Estados Unidos, que aparece como el favorito de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) para recibir el certamen. De concretarse, sería la segunda edición consecutiva en ese país y la tercera vez en la historia que albergaría la competencia.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, Argentina figuraba entre las posibles sedes, mientras que Ecuador sería el país al que le correspondería organizar el torneo de acuerdo con el sistema de rotación utilizado anteriormente por la entidad sudamericana.

Sin embargo, el creciente protagonismo de Estados Unidos en la organización de grandes eventos deportivos lo posiciona como la principal alternativa. El país norteamericano fue sede de la última Copa América y del Mundial de Clubes, además de recibir la Copa del Mundo de selecciones. También será anfitrión de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Un antecedente reciente y una sede que podría repetirse

La última Copa América se disputó en Estados Unidos y terminó con la consagración de la Selección argentina, que venció a Colombia en la final y obtuvo su segundo título consecutivo en el certamen.

La posibilidad de repetir la sede en 2028 sería poco habitual en la historia del torneo. Uno de los antecedentes más cercanos ocurrió con las ediciones de 2019 y 2021, ambas realizadas en Brasil, aunque la segunda se organizó de manera excepcional.

Originalmente, la Copa América 2021 iba a disputarse en Argentina y Colombia. Sin embargo, Colombia perdió la sede en medio de las protestas sociales y Argentina desistió de organizarla en el contexto de la pandemia de coronavirus. Finalmente, Brasil recibió el campeonato.

La Copa América 2028 podría tener 20 selecciones

Entre los cambios que se analizan para la próxima edición aparece la posibilidad de ampliar el número de participantes de 16 a 20 equipos.

El formato contemplaría a las 10 selecciones de la Conmebol, seis representantes de la Concacaf y otros cuatro equipos invitados. Entre los posibles participantes de América del Norte estarían Estados Unidos y México.

La inclusión de selecciones invitadas de otros continentes, en tanto, estaría condicionada por el calendario internacional. En particular, la coincidencia de fechas con la Eurocopa dificultaría la participación de equipos europeos.