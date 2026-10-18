Racing e Independiente empataron 1 a 1 en un clásico de Avellaneda que dejó sabor a poco

Racing e Independiente empataron 1 a 1 en una nueva edición del clásico de Avellaneda, disputado en el estadio Presidente Perón, conocido como el Cilindro. Matías Zaracho abrió el marcador para la Academia durante el primer tiempo, mientras que Maximiliano Meza, de penal, estableció la igualdad para el Rojo en el complemento.

El encuentro comenzó con intensidad y ambos equipos mostraron intenciones de atacar. Según lo informado por El Día, Racing logró generar las situaciones más peligrosas, aunque inicialmente careció de precisión en los últimos metros. Independiente, por su parte, intentó disputar la posesión, pero encontró dificultades para construir jugadas ofensivas.

A los 28 minutos llegó la apertura del marcador. Tomás Conechny envió un centro desde un costado y, después de un cruce entre Adrián Martínez y el arquero Rodrigo Rey, Matías Zaracho apareció para empujar la pelota y establecer el 1 a 0.

ZARACHO LA EMPUJÓ Y RACING SE PONE 1-0 El mediocampista de Racing la empujó justo tras el cabezazo de Maravilla Martínez. #LPFxTNTSports https://t.co/GE0w6rkrAy — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 18, 2026

Independiente reaccionó y encontró el empate de penal

Tras el gol, Independiente buscó una respuesta y tuvo una oportunidad mediante un cabezazo de Ezequiel Ávila que terminó por encima del travesaño. Sin embargo, Racing mantuvo el dominio territorial y consiguió irse al descanso con la ventaja mínima.

En el comienzo del segundo tiempo, Santiago Montiel protagonizó una ocasión clara para el conjunto visitante. El futbolista ingresó al área, pero demoró en definir y permitió que la defensa de Racing bloqueara su remate.

La igualdad llegó a los 16 minutos del complemento, cuando Gonzalo Escudero cometió una infracción sobre Maximiliano Meza dentro del área. El árbitro Facundo Tello sancionó penal y Meza ejecutó con precisión para convertir el 1 a 1, devolviéndole la ilusión al conjunto dirigido por Jadson Viera.

DE PENAL, MEZA PUSO EL 1-1 PARA INDEPENDIENTE El mediocampista del Rojo ajustó muy bien el remate y empató el clásico ante Racing. Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E #LPFxTNTSports https://t.co/tJ3Nu8DnrG — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 18, 2026

Un final abierto, pero sin diferencias en el marcador

Con el resultado igualado, el clásico ganó intensidad y ambos equipos encontraron espacios para atacar. A los 23 minutos, Adrián "Maravilla" Martínez ensayó una chilena que obligó a Rodrigo Rey a intervenir y enviar la pelota al córner.

En la jugada siguiente, Independiente respondió con un remate de larga distancia de Maximiliano Meza, que fue controlado por Facundo Cambeses. Las intervenciones de los arqueros resultaron determinantes para mantener la paridad.

Durante los últimos minutos, Racing e Independiente intentaron quedarse con la victoria, aunque el desgaste físico provocó imprecisiones. Finalmente, el clásico de Avellaneda terminó 1 a 1, un resultado que dejó a ambos equipos sin el triunfo que buscaban.