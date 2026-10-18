Boca usará su tercera camiseta ante Vasco da Gama: por qué y cómo le fue con esa casaca

Boca jugará con su tercera camiseta este martes ante Vasco da Gama en el Maracaná, por la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana. El equipo buscará revertir la derrota por 1-0 sufrida en la Bombonera y avanzar a la definición del torneo.

La elección de la indumentaria responde a la necesidad de diferenciar los uniformes. Vasco utilizará su tradicional casaca negra y blanca, cuyos colores y tonos podrían generar similitudes con la camiseta titular y la alternativa del conjunto argentino.

Según informó TyC Sports, quedó confirmado que Boca deberá recurrir al tercer modelo: una camiseta de fondo blanco con siete franjas azules y amarillas partidas por la mitad. Será la sexta vez que la utilice.

Cómo le fue a Boca con la tercera camiseta

El balance de los cinco partidos anteriores es de dos triunfos, dos empates y una derrota. Su estreno fue en una igualdad sin goles frente a Platense y luego la vistió en la victoria por 3-0 ante Lanús.

La única caída con esa indumentaria ocurrió en mayo, frente a Barcelona en Guayaquil, por la Copa Libertadores. Más adelante, volvió a utilizarla en el empate 2-2 contra Newell’s.

El antecedente más reciente fue positivo: Boca goleó 4-0 como visitante a Deportivo Recoleta por la Sudamericana. Ese resultado dejó equilibrado el registro internacional de la camiseta, con una victoria y una derrota.

La preparación para la revancha en Brasil

La delegación tiene previsto viajar este domingo a Río de Janeiro después del entrenamiento en Ezeiza. Rodolfo Arruabarrena continúa evaluando la recuperación de los futbolistas que llegaron con molestias a la preparación del encuentro.

Leandro Paredes respondió favorablemente en los trabajos y compartió un video en sus redes sociales en el que se lo observó entrenando. Su evolución mantiene la expectativa sobre su disponibilidad, aunque eso todavía no confirma su presencia en el equipo.

Alan Velasco, por su parte, volvió a trabajar a la par de sus compañeros y aparece como una opción para la formación inicial. Sebastián Villa también mostró una recuperación favorable de su lesión y tiene prevista su reincorporación al grupo.

El desafío de cortar la racha en Brasil

Además de remontar la desventaja, Boca afrontará un registro adverso: no ganó en sus últimos once partidos disputados en Brasil. El encuentro en el Maracaná le dará una nueva oportunidad para terminar con esa serie.

El equipo necesita superar el resultado de la ida para sostener su aspiración de llegar a la final de la Sudamericana, que se disputará en Barranquilla. Para esa tarea, Arruabarrena espera contar con más alternativas tras las recuperaciones de los últimos días.

La tercera camiseta acompañará así un partido decisivo para el Xeneize. Con dos triunfos en sus cinco usos anteriores, la casaca blanca volverá a aparecer en una presentación internacional como visitante.