River Plate vence a Belgrano en Córdoba y se mete en zona de playoffs del Torneo Clausura

El River de Leonardo Ponzio viene de empatar en Junín esta semana y viaja a Córdoba a buscar tres puntos clave ante Belgrano.
River enfrenta a Belgrano de Córdoba en condición de visitante en una nueva fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2026.
El Millonario viene de igualar 1 a 1 en la semana frente a Sarmiento de Junín y por el momento queda afuera de los playoffs del campeonato doméstico.
Belgrano, por otra parte, viene transitando una mejora de su rendimiento e irá en búsqueda de otro triunfo como local.
Seguí las incidencias del partido:
¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!
48 minutos: ¡GOL DE RIVER PLATE!
Tomás Galván convirtió tras un potente disparo, luego de tomar una pelota de frente que quedó luego de varios rebotes.
42 minutos: River Plate respondió con Thiago Almada
El Millonario tuvo de contragolpe una acción muy clara: Thiago Almada recibió en el área grande, se acomodó para su derecha y buscó con un tiro rasante el palo izquierdo de Cardozo, que voló y no llegó. La pelota salió apenas desviada.
41 minutos: Santiago Beltrán evitó el gol de Belgrano
Ramiro Hernández tomó una pelota perdida, giró en velocidad y sacó un derechazo que tapó el arquero de River.
37 minutos: sensacional tapada de Thiago Cardozo
Tras un rebote, Ángel Correa le pegó desde el vértice del área chica y otra vez el arquero uruguayo de Belgrano evitó el gol.
¡CARDOZO ESTÁ SACANDO TODO! Otra gran atajada del arquero Pirata para negarle el gol a Ángel Correa. 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs https://t.co/He1qLGQJv8— SportsCenter (@SC_ESPN) October 18, 2026
32 minutos: se lo perdió Lucas Beltrán
La acción se inició con un bote a tierra que River Plate lo resolvió de manera perfecta: abrió el juego por izquierda, centro al área chica y por milímetros no convirtió el delantero del Millonario.
30 minutos: tras el llamado del VAR, Pablo Dóvalo cambió la decisión
El árbitro revisó la acción y decidió modificar la sanción por infracción de Correa sobre Licha López, a quien le quitó la roja y decretó un bote a tierra.
¡EL VAR ACTUÓ Y DÓVALO REVIRTIÓ SU DECISIÓN! No hubo falta de Licha López sobre Correa, roja anulada y pique para River. 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs https://t.co/j9rAqdcawu— SportsCenter (@SC_ESPN) October 18, 2026
27 minutos: Lisandro López bajó a Ángel Correa y se ganó la roja
El defensor de Belgrano intentó cortar un contragolpe, pifió el cruce y el árbitro Pablo Dóvalo sancionó con expulsión por ser el último hombre.
24 minutos: Atajadón de Thiago Cardozo
Ángel Correa enganchó hacia dentro y tiró un puntazo, para que el arquero uruguayo vuelve y saque un disparo que tenía destino de gol.
¡GIGANTESCO CARDOZO! El arquero de Belgrano voló para evitar un golazo de Correa en el Kempes. 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs https://t.co/piCX93SZLR— SportsCenter (@SC_ESPN) October 18, 2026
19 minutos: Ángel Correa probó un disparo de media distancia
Angelito recibió en la medialuna y sacó un derechazo a colocar, desviado. El partido se torna ida y vuelta.
17 minutos: el Chino Zelarayán tuvo el gol
El diez de Belgrano recibió frente al arquero Beltrán, quiso dominar la pelota pero no pudo y rápidamente el arquero de River rechazó. El capitán del Pirata dejó escapara una gran oportunidad.
¿QUÉ TE PASÓ, CHINO? Zelarayán quedó mano a mano con Beltrán pero no le quedó cómoda para rematar. ¿Se debió frenar el juego en la previa por el choque de cabezas? 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs https://t.co/aoSZ7PY3Yt— SportsCenter (@SC_ESPN) October 18, 2026
1 minuto: River casi convierte en la primera que tuvo
Ángel Correa trastabilla al entrar al área, pierde la pelota y desde el punto penal Lucas Beltrán prueba con un fuerte disparo, el balón pega en Morales y sale desviado.
¡EL MILLO SALIÓ CON TODO! Beltrán tuvo la primera chance de River a los 15'' segundos de partido ante Belgrano. 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs https://t.co/Tsk4eeTh4h— SportsCenter (@SC_ESPN) October 18, 2026
¡COMENZÓ EL PARTIDO!
Formaciones confirmadas
Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López, Adrián Spörle; Emiliano Rigoni, Adrián Sánchez; Franco Vázquez, Ramiro Hernandes, Lucas Zelarayán; y Lucas Passerini.
River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Francisco Ortega; Aníbal Moreno, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán.