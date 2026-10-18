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Deportes Torneo Clausura

River Plate vence a Belgrano en Córdoba y se mete en zona de playoffs del Torneo Clausura

El River de Leonardo Ponzio viene de empatar en Junín esta semana y viaja a Córdoba a buscar tres puntos clave ante Belgrano.

18 de Octubre de 2026
Belgrano y River se enfrentan en Córdoba.
Belgrano y River se enfrentan en Córdoba. Foto: La Nación.

El River de Leonardo Ponzio viene de empatar en Junín esta semana y viaja a Córdoba a buscar tres puntos clave ante Belgrano.

River enfrenta a Belgrano de Córdoba en condición de visitante en una nueva fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2026.

 

El Millonario viene de igualar 1 a 1 en la semana frente a Sarmiento de Junín y por el momento queda afuera de los playoffs del campeonato doméstico.

 

Belgrano, por otra parte, viene transitando una mejora de su rendimiento e irá en búsqueda de otro triunfo como local.

 

Seguí las incidencias del partido:

 

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

 

48 minutos: ¡GOL DE RIVER PLATE!

Tomás Galván convirtió tras un potente disparo, luego de tomar una pelota de frente que quedó luego de varios rebotes.

 

42 minutos: River Plate respondió con Thiago Almada

El Millonario tuvo de contragolpe una acción muy clara: Thiago Almada recibió en el área grande, se acomodó para su derecha y buscó con un tiro rasante el palo izquierdo de Cardozo, que voló y no llegó. La pelota salió apenas desviada.

 

 

41 minutos: Santiago Beltrán evitó el gol de Belgrano

Ramiro Hernández tomó una pelota perdida, giró en velocidad y sacó un derechazo que tapó el arquero de River.

 

37 minutos: sensacional tapada de Thiago Cardozo

Tras un rebote, Ángel Correa le pegó desde el vértice del área chica y otra vez el arquero uruguayo de Belgrano evitó el gol.

 

 

32 minutos: se lo perdió Lucas Beltrán

La acción se inició con un bote a tierra que River Plate lo resolvió de manera perfecta: abrió el juego por izquierda, centro al área chica y por milímetros no convirtió el delantero del Millonario.

 

30 minutos: tras el llamado del VAR, Pablo Dóvalo cambió la decisión

El árbitro revisó la acción y decidió modificar la sanción por infracción de Correa sobre Licha López, a quien le quitó la roja y decretó un bote a tierra.

 

 

27 minutos: Lisandro López bajó a Ángel Correa y se ganó la roja

El defensor de Belgrano intentó cortar un contragolpe, pifió el cruce y el árbitro Pablo Dóvalo sancionó con expulsión por ser el último hombre.

 

24 minutos: Atajadón de Thiago Cardozo

Ángel Correa enganchó hacia dentro y tiró un puntazo, para que el arquero uruguayo vuelve y saque un disparo que tenía destino de gol.

 

 

19 minutos: Ángel Correa probó un disparo de media distancia

Angelito recibió en la medialuna y sacó un derechazo a colocar, desviado. El partido se torna ida y vuelta.

 

17 minutos: el Chino Zelarayán tuvo el gol

El diez de Belgrano recibió frente al arquero Beltrán, quiso dominar la pelota pero no pudo y rápidamente el arquero de River rechazó. El capitán del Pirata dejó escapara una gran oportunidad.

 

 

1 minuto: River casi convierte en la primera que tuvo

Ángel Correa trastabilla al entrar al área, pierde la pelota y desde el punto penal Lucas Beltrán prueba con un fuerte disparo, el balón pega en Morales y sale desviado.

 

 

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

 

Formaciones confirmadas

 

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López, Adrián Spörle; Emiliano Rigoni, Adrián Sánchez; Franco Vázquez, Ramiro Hernandes, Lucas Zelarayán; y Lucas Passerini.

 

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Francisco Ortega; Aníbal Moreno, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán.

Temas:

River Belgrano Torneo Clausura
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