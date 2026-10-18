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Mariano Werner largó último y terminó segundo en TC Pick Up: un toque polémico y una maniobra clave

El piloto paranaense protagonizó una gran remontada en La Plata, donde superó a Otto Fritzler para alcanzar el podio. Durante la carrera tuvo un incidente con Tobías Martínez que quedó bajo investigación. Agustín Canapino se llevó la victoria.

18 de Octubre de 2026
Mariano Werner fue segundo en TC Pick Up tras largar último.
Mariano Werner fue segundo en TC Pick Up tras largar último. Foto: Archivo.

El piloto paranaense protagonizó una gran remontada en La Plata, donde superó a Otto Fritzler para alcanzar el podio. Durante la carrera tuvo un incidente con Tobías Martínez que quedó bajo investigación. Agustín Canapino se llevó la victoria.

Mariano Werner terminó segundo en la final de TC Pick Up disputada este domingo en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata, correspondiente a la novena fecha de la temporada 2026. El piloto entrerriano, al volante de una camioneta Foton, protagonizó una destacada remontada desde el último lugar de la grilla, posición desde la que debió largar debido a una sanción de la Comisión Asesora y Fiscalizadora (CAF).

 

La competencia comenzó con Julián Santero al frente, seguido por Tobías Martínez y Agustín Canapino. Mientras tanto, Werner inició una rápida recuperación y avanzó varias posiciones durante los primeros giros, con el objetivo de acercarse a los puestos de vanguardia.

 

 

Con el transcurso de las vueltas, Canapino consiguió superar a Santero y tomó el liderazgo. Por su parte, el representante de Paraná mantuvo un ritmo competitivo y logró dejar atrás a Hernán Palazzo, mientras continuaba su avance hacia el podio.

 

El polémico toque entre Mariano Werner y Tobías Martínez

 

Uno de los momentos más controvertidos de la carrera ocurrió durante la vuelta 10, cuando Werner protagonizó un incidente con Tobías Martínez, piloto de Chevrolet del Rus Med Team.

 

En medio de su remontada, el entrerriano tuvo un contacto con el sanjuanino durante una ajustada maniobra. Como consecuencia, Martínez terminó con su camioneta en sentido contrario al de circulación, mientras que Werner consiguió avanzar una posición más.

 

La maniobra quedó bajo investigación de las autoridades deportivas, que debían determinar si correspondía aplicar alguna sanción por el incidente. El episodio no impidió que Werner continuara su recuperación durante la competencia.

 

 

La maniobra decisiva para superar a Otto Fritzler

 

Otro momento determinante llegó en la vuelta 19, cuando Werner consiguió superar a Otto Fritzler, uno de sus rivales directos en la lucha por la Copa de Oro.

 

El piloto de Foton aprovechó la succión de la camioneta de Fritzler sobre la recta principal y comenzó a preparar el adelantamiento. Lo siguió de cerca hasta la tercera curva del circuito platense, donde logró ponerse a la par y ganar la cuerda para concretar el sobrepaso.

 

La maniobra le permitió alcanzar el segundo puesto y coronar una importante recuperación desde el fondo. Además, el resultado resultó valioso para sus aspiraciones en la disputa por el campeonato.

 

 

Canapino ganó y Werner completó una gran remontada

 

Finalmente, Agustín Canapino se quedó con la victoria al mando de la Chevrolet S10 del Canning Motorsport y sumó su segundo triunfo de la temporada. Werner cruzó la bandera a cuadros en segundo lugar, mientras que Fritzler completó el podio.

 

Detrás finalizaron Hernán Palazzo, Gastón Mazzacane, Julián Santero, Tomás Abdala, Tobías Martínez, Marco Dianda y Diego Azar, quienes completaron los diez primeros puestos de la clasificación.

 

La décima fecha de las TC Pick Up está programada para el 8 de noviembre, en un circuito todavía por confirmar. Werner buscará continuar sumando puntos importantes en la pelea por la Copa de Oro.

 

Temas:

Mariano Werner TC Pick Up podio La Plata Foton
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