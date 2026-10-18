Las redes sociales estallaron con los memes del clásico Independiente-Racing

El clásico de Avellaneda entre Racing e Independiente terminó 1-1, pero el resultado no fue lo único que generó repercusiones. Tras el encuentro disputado este domingo en el Cilindro, los usuarios de las redes sociales apelaron al humor para comentar las jugadas, el desempeño de los futbolistas y el nivel del espectáculo.

Los memes se multiplicaron durante y después del partido, con especial atención a la actuación de Matías Kranevitter, quien sorprendió con su presencia en el equipo titular de la Academia y recibió elogios por su rendimiento en el mediocampo.

Kranevitter, uno de los protagonistas de los memes

La inclusión de Kranevitter en el once inicial de Racing fue una de las decisiones que más comentarios generó antes del comienzo del clásico. El exvolante de River había llegado al club en el último mercado de pases y no había sumado demasiados minutos, por lo que su titularidad llamó la atención de los hinchas.

Sin embargo, su desempeño durante el encuentro cambió el foco de las reacciones. Varios usuarios destacaron su tarea en la zona de contención y recurrieron a comparaciones con figuras del fútbol internacional, entre ellas Andrés Iniesta, para bromear sobre su actuación.

El mediocampista fue reemplazado a los 26 minutos del segundo tiempo, junto con Tomás Conechny y Matías Zaracho, quien había marcado el gol de Racing.

El penal de Independiente y las polémicas del clásico

Otro de los momentos que alimentó los comentarios fue el penal que Maximiliano Meza convirtió para Independiente a los 20 minutos del segundo tiempo. El volante definió hacia el palo derecho de Facundo Cambeses, quien adivinó la dirección del remate, pero no logró evitar el empate.

La infracción que derivó en la sanción se produjo tras una acción de Gonzalo Escudero dentro del área. La decisión arbitral también generó discusiones entre los hinchas, que analizaron la jugada y compartieron sus opiniones en las redes.

La polémica no había comenzado allí. A los cinco minutos del encuentro, Juan Barinaga cometió una fuerte infracción sobre Meza que fue sancionada con tarjeta amarilla, una decisión que despertó reclamos de los jugadores de Independiente por una posible expulsión.

¿Un clásico entretenido o un partido para bostezar?

El nivel del encuentro también dividió a los usuarios. Mientras algunos destacaron el ida y vuelta del segundo tiempo y la tensión propia de un clásico, otros cuestionaron el desarrollo del partido y utilizaron memes de bostezos para expresar su aburrimiento.

Las críticas apuntaron especialmente a algunos pasajes de la primera mitad, en los que Racing tuvo mayor dominio, aunque sin generar demasiadas situaciones claras de gol.

El empate dejó a ambos equipos sin poder imponerse ante su rival histórico y sumó un nuevo capítulo a la rivalidad entre la Academia y el Rojo. En las redes, en cambio, el resultado quedó acompañado por bromas sobre los protagonistas, las decisiones arbitrales y el espectáculo que ofrecieron los dos equipos.