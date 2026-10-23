Argentina goleó 5-1 a Marruecos y clasificó por primera vez a octavos del Mundial femenino Sub 17

La selección argentina femenina Sub 17 goleó 5-1 a Marruecos y clasificó por primera vez a los octavos de final del Mundial de la categoría. El equipo dirigido por Christian Meloni consiguió un triunfo histórico en el Complejo Mohammed VI de Rabat, por la última fecha del Grupo A, y aseguró su continuidad en el certamen.

La gran protagonista fue Mercedes Diz, delantera de River Plate, quien convirtió tres goles y alcanzó seis tantos en el torneo. Josefina Galarza y Julieta Aguilar completaron la goleada, mientras que Nessma Mouradi descontó para el conjunto anfitrión.

Con este resultado, Argentina terminó segunda en su grupo con seis puntos, detrás de Alemania, que finalizó con nueve unidades. El seleccionado nacional disputará los octavos de final el miércoles 28 de octubre, frente al segundo clasificado del Grupo C.

Una goleada histórica con Mercedes Diz como figura

El encuentro comenzó con una situación favorable para Marruecos, que llegó a convertir un gol posteriormente anulado por una infracción en la ejecución de un saque de arco. Sin embargo, Argentina reaccionó rápidamente y abrió el marcador a los 13 minutos, cuando Diz conectó de cabeza un centro de Violeta Álvarez.

La atacante volvió a marcar a los 28 minutos, tras aprovechar un pase largo y una desatención defensiva. Poco después, a los 34, Josefina Galarza convirtió el tercero con un potente remate desde afuera del área. Antes del descanso, Diz completó su triplete con un zurdazo de larga distancia que estableció el 4-0.

En el complemento, Marruecos descontó a los 57 minutos mediante Mouradi, pero Argentina mantuvo la ventaja. A los 72, Julieta Aguilar recibió una asistencia de Galarza y definió para sellar el 5-1 definitivo.

Argentina hizo historia en su debut mundialista

La clasificación representa un acontecimiento histórico para el fútbol femenino juvenil argentino, ya que es la primera participación de la selección Sub 17 en una Copa del Mundo. Hasta ahora, solamente la categoría Sub 20 había conseguido avanzar a instancias eliminatorias, en Colombia 2024 y Polonia 2026.

El recorrido argentino comenzó con una derrota 2-1 ante Alemania, continuó con una victoria 2-0 frente a Nueva Zelanda y culminó con la goleada sobre Marruecos. De esta manera, acumuló seis puntos y una diferencia positiva de cinco goles.

Ahora, las dirigidas por Meloni esperan conocer a su próximo rival, que saldrá del Grupo C, integrado por Brasil, Canadá, Noruega y Ghana. La definición de esa zona está prevista para este sábado 24 de octubre.