Suman tres los detenidos por la desaparición de docente rural y no descartan investigar un posible femicidio

La investigación por la desaparición de Nancy Estela Godoy, la docente rural de 52 años buscada desde el 7 de octubre en Esquina, Corrientes, sumó este miércoles dos nuevos detenidos. Se trata de Nahuel Rojas y Rosa Leguizamón, quienes quedaron a disposición de la Justicia por presuntas contradicciones y ocultamiento de información durante sus declaraciones.

Las detenciones fueron solicitadas por los fiscales Javier Mosquera y María Andrea González y autorizadas por el juez de Garantías, Gustavo Vallejos, mediante la Resolución Nº 469, correspondiente al Legajo de Investigación Fiscal 149598.

Con estas medidas, ya son tres las personas detenidas en el marco de la causa, debido a que Ernesto Ezequiel Bordón permanece privado de su libertad desde el lunes por presunto falso testimonio.

Por qué detuvieron a Nahuel Rojas y Rosa Leguizamón

Según la información judicial publicada por Actualidad Esquina, las nuevas detenciones se fundamentan inicialmente en una hipótesis de encubrimiento agravado, vinculada con presuntas inconsistencias y ocultamiento de datos durante las entrevistas realizadas en la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (UFIC) de Esquina.

Los investigadores buscan determinar si ambos poseen información relevante sobre lo ocurrido con la docente y si tuvieron alguna participación en los hechos que se investigan.

A partir de las detenciones, los fiscales cuentan con un plazo de 72 horas para formalizar las imputaciones y definir los alcances de la acusación.

Durante ese período continuarán evaluando las pruebas reunidas y los nuevos elementos que puedan incorporarse al expediente.

No descartan investigar una posible participación en un femicidio

Una de las principales novedades de la investigación es que la Fiscalía no descarta que la calificación legal pueda agravarse.

Entre las hipótesis que podrían analizarse figura una eventual participación de los detenidos en un femicidio, aunque esa posibilidad todavía no constituye una imputación formal y no se ha confirmado que la docente haya sido asesinada.

Mientras tanto, el Ministerio Público Fiscal continúa tomando declaraciones a personas que podrían aportar información para reconstruir los últimos movimientos de Nancy Godoy.

También están previstos nuevos rastrillajes y allanamientos en la zona rural de Esquina, con el objetivo de reunir pruebas que permitan esclarecer su desaparición.

Qué se sabe de los otros detenidos

Ernesto Ezequiel Bordón fue detenido después de que los investigadores detectaran presuntas inconsistencias en su testimonio. El trabajador rural habría manifestado que Nancy Godoy fue víctima de un crimen, pero esa versión no pudo ser corroborada con las pruebas disponibles.

Bordón permanece alojado en la alcaidía de la Comisaría Primera de Esquina, investigado por presunto falso testimonio.

Por su parte, Rosa Leguizamón trabaja en la estancia El Curupí, en cuyo predio se encuentra la Escuela Rural Nº 626, donde Godoy se desempeñaba como docente y vicedirectora suplente.

La mujer había sido trasladada el martes a los tribunales de Esquina para prestar declaración y este miércoles se ordenó su detención.

La desaparición de Nancy Godoy en Esquina

Nancy Estela Godoy desapareció el 7 de octubre, cuando su familia perdió contacto con ella en la zona rural del paraje El Malezal.

Según sus familiares, la última comunicación conocida ocurrió ese miércoles a las 20:34, mediante WhatsApp.

La docente trabajaba en la Escuela Rural Nº 626, ubicada en un sector de difícil acceso. Para llegar al establecimiento debía atravesar la estancia El Curupí y completar parte del recorrido a caballo, con un animal facilitado por una vecina.

Desde entonces, se desplegaron tareas de búsqueda y distintas medidas judiciales para establecer qué ocurrió.

Con las detenciones de Rojas y Leguizamón, la investigación avanza sobre posibles responsabilidades de personas del entorno rural donde la docente fue vista por última vez, mientras continúa la búsqueda de Nancy Godoy y todavía no se conoce su paradero.