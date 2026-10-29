Troncoso recorrió obras en General Galarza: inversiones en seguridad, discapacidad y energía

El ministro Manuel Troncoso visitó General Galarza junto al intendente Fabián Menescardi y recorrió obras financiadas por la Provincia. Las inversiones incluyen mejoras en seguridad, un Centro de Día para personas con discapacidad y proyectos de energía solar.
El ministro de Gobierno y Trabajo de Entre Ríos, Manuel Troncoso, recorrió obras en General Galarza vinculadas con la seguridad, la atención de personas con discapacidad, el abastecimiento de agua y la incorporación de energías renovables. Durante la visita, destacó el trabajo conjunto entre el Gobierno provincial, el municipio y las instituciones locales.
La recorrida se realizó junto al intendente Fabián Menescardi; el diputado nacional Francisco Morchio; la presidenta del Instituto de Cooperativas de Entre Ríos, María Laura Renoldi; y representantes de distintas instituciones. La comitiva visitó proyectos finalizados y otros que se encuentran en ejecución con financiamiento provincial.
Entre las intervenciones se destacaron las mejoras en la comisaría y el Centro de Monitoreo, con una inversión de 40 millones de pesos; las obras del Centro de Día para personas con discapacidad, con un aporte cercano a los 20 millones; y un proyecto de energía solar para la Cooperativa de Agua, que cuenta con un subsidio provincial de aproximadamente 40 millones de pesos.
Inversiones en seguridad y atención a personas con discapacidad
Una de las primeras visitas se realizó a la comisaría y al Centro de Monitoreo de General Galarza, donde finalizaron trabajos financiados mediante un aporte provincial de 40 millones de pesos.
Las intervenciones estuvieron destinadas a fortalecer la infraestructura de seguridad, mejorar las condiciones de trabajo del personal y ampliar las herramientas disponibles para la prevención.
Posteriormente, Troncoso recorrió el Centro de Día para personas con discapacidad, donde se ejecuta una obra con una inversión provincial aproximada de 20 millones de pesos. El proyecto busca mejorar las instalaciones destinadas a la atención y el acompañamiento de quienes concurren al establecimiento.
Proyectos de energía renovable y abastecimiento de agua
La agenda también incluyó un encuentro con representantes de la Cooperativa de Agua de General Galarza, durante el cual se abordó la instalación de un panel solar para el funcionamiento de la entidad.
La iniciativa dispone de un subsidio provincial cercano a los 40 millones de pesos y tiene como finalidad incorporar fuentes de energía renovable a un servicio esencial para la comunidad.
Además, el ministro visitó las instalaciones del panel solar de Enersa, recientemente inauguradas. El proyecto forma parte de las acciones destinadas a diversificar la matriz energética provincial.
Troncoso destacó el trabajo conjunto con los municipios
Durante la recorrida, el ministro remarcó la importancia de mantener una relación permanente con los gobiernos locales para identificar necesidades y concretar proyectos.
"Las políticas públicas se construyen a partir del diálogo permanente con las autoridades y las instituciones de cada localidad. Esa es la decisión del Gobierno provincial: optimizar los recursos a través de un trabajo articulado entre la Provincia, los municipios, las empresas y las instituciones para dar respuestas concretas a las necesidades de cada comunidad", señaló Troncoso.
Asimismo, destacó la orientación de la gestión provincial encabezada por Rogelio Frigerio. "Valoramos el rumbo que le imprime a la gestión el gobernador Rogelio Frigerio, que tiene como premisa el vínculo directo y permanente con los gobiernos locales", expresó.
El funcionario sostuvo que esa articulación permite avanzar en intervenciones vinculadas con las necesidades de cada localidad y mejorar los servicios disponibles para los vecinos.
El intendente Menescardi valoró las inversiones
Por su parte, el intendente Fabián Menescardi agradeció el acompañamiento del Gobierno provincial y destacó especialmente el avance del Centro de Día para personas con discapacidad.
"Recorrimos diferentes sectores de la localidad y obras que se están llevando adelante con fondos provinciales, especialmente el inicio del Centro de Día, una obra muy necesaria para brindar un espacio a las personas con discapacidad", manifestó.
También destacó el trabajo con el diputado nacional Francisco Morchio, con quien señaló que proyectaron una agenda conjunta.
"Son obras que se están llevando adelante junto a la Provincia y nos permiten brindarle más y mejores servicios a nuestra gente", concluyó Menescardi.