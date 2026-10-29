Frigerio destacó el potencial de Entre Ríos en el RIGI: "El derrame no es automático, hay que construirlo"

El gobernador Rogelio Frigerio participó este jueves de la primera Ronda de Negocios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), realizada en Rosario, donde destacó el potencial productivo de Entre Ríos y la Región Centro para incorporarse a las cadenas de valor de los sectores minero y energético.

Durante su intervención, advirtió que el crecimiento económico debe acompañarse con políticas que generen oportunidades para las empresas y los trabajadores. "Para nosotros es muy importante no perder esta oportunidad. El derrame no es automático, hay que construirlo", afirmó el mandatario, quien agradeció al gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro, por la organización del encuentro.

Frigerio sostuvo que las grandes inversiones pueden representar una oportunidad para las pequeñas y medianas empresas entrerrianas, especialmente aquellas vinculadas con la industria metalúrgica, metalmecánica, logística, transporte y servicios.

El rol del Estado y las empresas en el desarrollo

Durante su exposición, el gobernador consideró que la estabilidad macroeconómica y la previsibilidad de las reglas de juego constituyen condiciones necesarias para impulsar inversiones, aunque señaló que no garantizan por sí solas la generación de empleo.

"A eso hay que trabajarlo con políticas de desarrollo, de generación de empleo de calidad. Hay una participación público-privada en el desarrollo que es insoslayable", expresó.

En ese sentido, planteó que la articulación entre los gobiernos y el sector privado resulta fundamental para que las empresas regionales puedan participar de los nuevos proyectos productivos y ampliar sus posibilidades de crecimiento.

Frigerio reivindicó el potencial de la Región Centro

El mandatario también destacó las características productivas de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, y consideró que estas provincias pueden desempeñar un papel importante en el desarrollo económico nacional. "La Argentina tiene que mirarnos más a esta región. Esta es una región donde la producción, el trabajo, el esfuerzo y el mérito están en nuestro ADN", manifestó.

Asimismo, sostuvo: "Si toda la Argentina fuera como la Región Centro, otro sería el futuro para nuestro país", al remarcar la importancia que atribuye a la actividad industrial y al entramado de pequeñas y medianas empresas.

Qué dijo Frigerio sobre el escenario electoral

Consultado sobre la situación política y electoral, Frigerio consideró que los dirigentes deben concentrar sus esfuerzos en las preocupaciones de la ciudadanía, particularmente en las dificultades vinculadas con el empleo.

"Poner la atención y la energía en lo electoral cuando lo importante para la gente es esto, porque está vinculado con el trabajo, que hoy es una de las principales preocupaciones de los argentinos, no creo que sea bueno para nosotros", señaló.

De esta manera, el gobernador vinculó la necesidad de impulsar inversiones con la generación de puestos de trabajo y el fortalecimiento de las economías regionales.

Las medidas de Entre Ríos ante el fenómeno El Niño

Por otra parte, Frigerio se refirió a los preparativos que lleva adelante el Gobierno provincial ante la posibilidad de lluvias abundantes y crecidas asociadas al fenómeno climático El Niño.

"Nosotros estamos mejor preparados que nunca en la historia, eso sin duda, pero a la naturaleza no le vamos a ganar", afirmó, aunque reconoció que todavía no se conoce con precisión la intensidad que podría alcanzar el fenómeno.

El mandatario detalló que se realizaron tareas de limpieza de arroyos, controles de los sistemas de bombeo y revisiones de las defensas hídricas en Concordia, Concepción del Uruguay y Villa Paranacito.

También indicó que se trabaja en la planificación de evacuaciones seguras y en la disponibilidad de espacios para alojar a las familias que eventualmente deban abandonar sus viviendas. "Estamos haciendo todo lo humanamente posible para amortiguar y minimizar este impacto", aseguró.

La participación de Frigerio en el encuentro nacional

La Ronda de Negocios del RIGI contó con la participación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, además de otras autoridades nacionales y provinciales.

Durante la jornada, Frigerio integró el panel denominado Potencial minero y oportunidades de desarrollo para las provincias, junto a los gobernadores de Córdoba, Martín Llaryora, y Corrientes, Gustavo Valdés.

El espacio fue moderado por el secretario de Coordinación de Producción de la Nación, Pablo Lavigne. Allí, el mandatario entrerriano destacó las capacidades industriales y logísticas de la provincia para abastecer a los grandes proyectos mineros y energéticos.