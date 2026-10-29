Más de 200 estudiantes de Colón y San Salvador se capacitaron sobre la Boleta Única Papel

Jóvenes de escuelas secundarias participaron de jornadas de capacitación sobre la Boleta Única Papel, de cara a las elecciones provinciales de 2027. La iniciativa del Gobierno de Entre Ríos y la UNER incluyó explicaciones y simulaciones de votación.
Más de 200 estudiantes secundarios de Colón y San Salvador participaron de capacitaciones sobre la Boleta Única Papel (BUP), en el marco de un programa impulsado por el Gobierno de Entre Ríos y la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER). Las actividades buscan familiarizar a los jóvenes con el sistema electoral que se utilizará en las elecciones provinciales de 2027.
Las jornadas se desarrollaron en instituciones educativas de ambos departamentos y estuvieron destinadas a estudiantes que se preparan para participar de futuros procesos electorales. Durante los encuentros, recibieron información sobre el funcionamiento de la BUP y su utilización al momento de emitir el voto.
La iniciativa forma parte de un ciclo provincial organizado por el Ministerio de Gobierno y Trabajo, en articulación con la UNER y organismos educativos, que continuará en distintas localidades entrerrianas.
La capacitación en Colón reunió a 200 estudiantes
En la ciudad de Colón, la actividad tuvo lugar en la Escuela de Educación Técnica Nº 1 Juan José Paso, donde participaron 200 alumnos de diferentes establecimientos educativos.
Entre las instituciones presentes estuvieron la Escuela Nº 15 Hugo da Silva, la Escuela de Educación Técnica Herminio J. Quirós y el Colegio Narciso Goiburu. También asistieron el intendente José Luis Walser y funcionarios de su equipo de gobierno.
Durante el encuentro, Walser destacó la importancia de brindar herramientas a los jóvenes para que conozcan el procedimiento electoral. "Formarse es fundamental para lo que viene", expresó el presidente municipal.
Jóvenes de San Salvador realizaron una simulación de votación
En San Salvador, la capacitación contó con estudiantes de la Escuela del Bicentenario y de la Escuela Francisco Ramírez, quienes participaron de una jornada dedicada al conocimiento de la Boleta Única Papel.
Además de recibir explicaciones sobre el sistema, los alumnos realizaron una simulación de votación para poner en práctica los contenidos abordados durante la actividad.
La propuesta permitió a los participantes conocer el procedimiento de emisión del sufragio y familiarizarse con una herramienta que será utilizada en los próximos comicios provinciales.
Preparación para las elecciones de 2027
Las capacitaciones se desarrollan con vistas a las elecciones provinciales de 2027, cuando los ciudadanos entrerrianos deberán utilizar la Boleta Única Papel para elegir a sus representantes.
En ese contexto, el intendente Walser remarcó la importancia de la participación de las nuevas generaciones y sostuvo que la elección de autoridades representa una decisión vinculada con el futuro de cada ciudadano y su comunidad.
Desde el Gobierno provincial indicaron que el ciclo continuará en otras localidades de Entre Ríos, con el propósito de ampliar el conocimiento del sistema electoral y promover la formación ciudadana entre los estudiantes.