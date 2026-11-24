La exdirectora del Hospital San José de Federación, Carolina Andrea García, realizó un descargo público tras conocerse que deberá devolver más de $7,2 millones al Estado entrerriano por adicionales salariales correspondientes a guardias que continuó percibiendo después de su traslado al Ministerio de Salud, en octubre de 2022.

En diálogo con Informe Ciudadano, la profesional brindó precisiones sobre el origen de la controversia, las funciones que desempeñó durante los últimos años y las responsabilidades administrativas vinculadas con la liquidación de sus haberes.

García sostuvo que su traslado fue dispuesto por la propia autoridad ministerial y aseguró que no tenía facultades para modificar los conceptos salariales consignados en sus recibos de sueldo. Además, reclamó que se respete su derecho de defensa y se contextualicen las circunstancias que dieron origen al reclamo.

El traslado dispuesto por el Ministerio de Salud

La médica recordó que, en octubre de 2022, después de desempeñarse como directora del Hospital San José de Federación durante la pandemia, fue trasladada a la Dirección Materno Infanto-Juvenil por disposición de la entonces ministra de Salud, Sonia Velázquez.

Según explicó, la instrumentación del traslado y la correspondiente adecuación de su situación administrativa y salarial eran responsabilidad de las áreas competentes de la cartera sanitaria provincial.

Pese al cambio de funciones, en sus recibos de haberes continuó figurando el concepto correspondiente a “Médica Interna de Guardia”, circunstancia que posteriormente motivó el reclamo económico del Estado provincial.

Las funciones que continuó desempeñando

García remarcó que, desde su traslado, continuó prestando servicios dentro del Ministerio de Salud de Entre Ríos. Actualmente se desempeña como referente de la División de Salud de la Mujer en Edad Reproductiva, dependiente de la Dirección Materno Infanto-Juvenil.

Entre sus responsabilidades mencionó la adquisición de insumos y medicamentos destinados a garantizar la salud sexual y reproductiva, la planificación de necesidades, la distribución de anticonceptivos en los efectores públicos y el fortalecimiento de estrategias para garantizar el acceso equitativo a esos métodos.

También detalló que participa en la capacitación de profesionales y equipos sanitarios sobre salud sexual y reproductiva, métodos anticonceptivos y colocación de implantes subdérmicos, además de elaborar informes técnicos y estadísticos destinados a la planificación sanitaria.

El descargo por el supuesto cobro indebido de haberes

Uno de los puntos centrales de su presentación fue la necesidad de diferenciar una eventual irregularidad administrativa en la liquidación de haberes de una conducta deliberada destinada a obtener un beneficio económico indebido.

La profesional consideró injusta la exposición pública de su situación sin contemplar que el traslado fue dispuesto por la autoridad ministerial ni las tareas que efectivamente desempeñó desde entonces. Asimismo, reivindicó su trayectoria al frente del hospital durante la emergencia sanitaria y su posterior trabajo en políticas públicas de salud sexual y reproductiva.

“No pretendo eludir ninguna responsabilidad que legítimamente pudiera corresponderme, pero tampoco estoy dispuesta a asumir responsabilidades que exceden mis competencias”, expresó García.

Reclamó que se determinen las responsabilidades administrativas

La exdirectora solicitó que los hechos sean analizados con objetividad, respetando el debido proceso, su derecho de defensa y la presunción de inocencia. También pidió que se determinen las responsabilidades de todas las instancias administrativas que intervinieron en su traslado y en la posterior liquidación de sus haberes.

García sostuvo que una eventual irregularidad administrativa no debería convertirse en una condena pública sin una determinación fundada de responsabilidades que contemple su trayectoria dentro del sistema sanitario provincial.

“Defender mi buen nombre, mi dignidad y mi trayectoria profesional constituye un derecho que no estoy dispuesta a resignar”, concluyó.

El reclamo provincial por más de $7,2 millones

Cabe recordar que el gobierno de Entre Ríos dispuso que Carolina Andrea García deberá reintegrar $7.291.211,34, más los intereses legales correspondientes, por adicionales salariales que continuó percibiendo después de dejar de prestar servicios en el Hospital San José de Federación.

La decisión quedó establecida mediante el decreto Nº 3566, firmado por el gobernador Rogelio Frigerio el 23 de octubre de 2026, a través del cual se rechazó el recurso de revocatoria presentado por la médica.

El Ejecutivo provincial estableció que el recupero del dinero se realizará mediante descuentos mensuales que no podrán superar el 20% de los haberes de la profesional, según publicó El Entre Ríos.

El origen de la controversia salarial

García comenzó a desempeñarse en la Dirección Materno Infanto-Juvenil del Ministerio de Salud, en Paraná, el 1º de octubre de 2022. Sin embargo, continuó percibiendo adicionales correspondientes a guardias que tenía asignadas mediante un decreto de 2011.

Una revisión administrativa posterior detectó diferencias entre las funciones que desempeñaba y los conceptos salariales que percibía.

El 15 de mayo de 2026, el Poder Ejecutivo dictó el decreto Nº 1343, mediante el cual dejó sin efecto aquellas funciones de guardia con retroactividad a octubre de 2022 y estableció la obligación de reintegrar los importes correspondientes.

Los argumentos de la médica y la respuesta de Fiscalía de Estado

En el recurso administrativo presentado oportunamente, García sostuvo que los pagos cuestionados habían sido consecuencia de un error u omisión del Ministerio de Salud, organismo que debía adecuar su situación laboral y salarial cuando dispuso su traslado.

También cuestionó el cálculo de la deuda y solicitó que, en caso de mantenerse el reclamo, los importes fueran determinados nuevamente a valores históricos, sin intereses, y se estableciera un plan de pago acorde con sus posibilidades económicas.

Sin embargo, Fiscalía de Estado consideró que la profesional no había aportado elementos nuevos que justificaran modificar la decisión. El organismo sostuvo que los adicionales estaban vinculados al cumplimiento efectivo de guardias en el hospital y que esa condición había desaparecido con el cambio de funciones.

El antecedente judicial favorable a García

El expediente también registró una resolución del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos que había favorecido a la profesional. En enero de 2026, durante la feria judicial, el máximo tribunal provincial ordenó devolverle $223.357,84 que habían sido descontados de sus haberes de noviembre de 2025.

Los magistrados entendieron que, al momento de efectuar aquella retención, la administración provincial no contaba con un acto administrativo debidamente fundado y notificado que autorizara el descuento.

No obstante, el fallo no reconoció el derecho de García a continuar percibiendo los adicionales ni impidió que el Estado reclamara su devolución. La resolución judicial se circunscribió a la falta de un procedimiento administrativo válido para efectuar las retenciones.

La decisión del gobierno provincial

Al rechazar el recurso de revocatoria, el Ejecutivo ratificó la obligación de reintegrar los haberes cuestionados. Fiscalía de Estado sostuvo que el pago de remuneraciones debía estar respaldado por la prestación efectiva de los servicios correspondientes o por una disposición legal que justificara su percepción.

En ese sentido, el organismo consideró que un eventual error administrativo no eliminaba la obligación de devolver los importes percibidos sin causa válida.

La medida también desestimó el pedido de García para cobrar un adicional por funciones de jefa de División de Salud de la Mujer en Edad Reproductiva, debido a que ese beneficio correspondía al Escalafón General y la profesional pertenecía al Escalafón Sanidad.

Su trayectoria al frente del Hospital San José

Carolina García había asumido como directora interina del Hospital San José de Federación el 30 de octubre de 2019 y permaneció al frente del establecimiento hasta septiembre de 2022. Aunque dejó de ejercer esas funciones entonces, su renuncia fue aceptada formalmente en julio de 2026, con efecto retroactivo.

La resolución que ratificó el reclamo económico fue refrendada por el ministro de Salud, Daniel Blanzaco, y mantuvo vigente la obligación de reintegrar los $7.291.211,34, más intereses, mediante descuentos salariales.

Frente a esa decisión, la profesional hizo público su descargo, defendió las tareas desempeñadas durante los últimos años y reclamó que se esclarezcan las responsabilidades administrativas que dieron origen a la controversia.