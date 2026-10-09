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Sociedad Estafa virtual en Santiago del Estero

Creyó que su hijo le escribía por WhatsApp y le transfirió más de $1,4 millones

Un hombre recibió mensajes de un número desconocido y creyó que eran de su hijo. Realizó tres transferencias por $1.430.000 y descubrió la estafa cuando el joven lo llamó desde su teléfono habitual.

9 de Octubre de 2026
Hombre estafado por WhatsApp
Hombre estafado por WhatsApp

Un hombre recibió mensajes de un número desconocido y creyó que eran de su hijo. Realizó tres transferencias por $1.430.000 y descubrió la estafa cuando el joven lo llamó desde su teléfono habitual.

Un hombre fue víctima de una estafa por WhatsApp y perdió $1.430.000 luego de que un desconocido se hiciera pasar por su hijo y le solicitara dinero mediante diferentes excusas. El hecho ocurrió en la ciudad de Quimilí, provincia de Santiago del Estero, y quedó al descubierto cuando el verdadero familiar se comunicó con la víctima desde su número habitual.

 

El damnificado, identificado como Jorge Previtera, recibió un mensaje de un número que no tenía registrado entre sus contactos. Del otro lado, un estafador afirmó ser Ramiro, su hijo de 28 años, y explicó que había cambiado de línea telefónica porque su celular se había roto.

 

La maniobra comenzó el 7 de octubre, cuando el delincuente logró convencer al hombre de que necesitaba ayuda económica para solucionar el supuesto inconveniente. A partir de ese momento, comenzó a solicitarle distintas sumas de dinero que fueron transferidas sin que la víctima sospechara del engaño.

 

Le pidió dinero para reparar un celular y después para comprar un iPhone

Según informó El Liberal, el primer pedido fue de $430.000, bajo el argumento de que necesitaba llevar su teléfono a un servicio técnico especializado para repararlo.

Luego de recibir esa transferencia, el estafador volvió a comunicarse con el hombre y le solicitó otros $500.000, utilizando la misma explicación. La víctima accedió nuevamente, convencida de que estaba ayudando a su hijo.

 

Sin embargo, el delincuente insistió con un tercer pedido. En esta oportunidad, aseguró que había decidido comprar un teléfono de la marca iPhone y necesitaba más dinero. El padre realizó otra transferencia por $500.000, por lo que el monto total de la estafa ascendió a $1.430.000.

 

Una llamada del verdadero hijo permitió descubrir la estafa

El engaño quedó al descubierto cuando Ramiro se comunicó con su padre desde el número telefónico que utilizaba habitualmente. Durante la conversación, ambos advirtieron que una persona desconocida había suplantado su identidad para obtener dinero.

 

Tras conocer lo sucedido, el joven presentó una denuncia en representación de su padre, lo que permitió iniciar una investigación judicial para identificar al responsable y determinar el destino de las transferencias.

 

En la causa tomó intervención el fiscal Rubén Alfonzo, quien dispuso que personal de la División Delitos Económicos realizara las averiguaciones correspondientes para rastrear los movimientos bancarios y establecer quién recibió el dinero.

 

Recomendaciones para evitar estafas por WhatsApp

Este tipo de maniobras se basa en la suplantación de identidad mediante aplicaciones de mensajería. Los delincuentes suelen comunicarse desde números desconocidos y aseguran haber cambiado de teléfono para generar confianza en sus víctimas.

 

Una vez que logran establecer contacto, solicitan transferencias de dinero por supuestas emergencias, reparaciones de celulares o necesidades económicas urgentes.

 

Ante estas situaciones, se recomienda verificar la identidad de quien solicita dinero antes de realizar cualquier transferencia. Una llamada al número habitual del familiar, una comunicación por videollamada o una consulta directa pueden ayudar a detectar el engaño.

 

También es importante evitar compartir códigos de verificación, contraseñas o información bancaria y denunciar cualquier intento de estafa ante las autoridades correspondientes.

Temas:

Estafa por WhatsApp estafa virtual suplantación de identidad falso hijo
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