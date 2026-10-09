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Un chico fue atacado por un perro cuando quiso recuperar una pelota

El menor intentó recuperar una pelota cuando fue atacado y arrastrado por el animal. Fue hospitalizado y quedó fuera de peligro. Hubo otros episodios.

9 de Octubre de 2026
Un perro mordió a un nene de 12 años
Un perro mordió a un nene de 12 años

El menor intentó recuperar una pelota cuando fue atacado y arrastrado por el animal. Fue hospitalizado y quedó fuera de peligro. Hubo otros episodios.

Un nene de 12 años fue atacado por un perro pastor alemán mientras jugaba al fútbol con sus amigos en el barrio Villa Revol, en la ciudad de Córdoba. El animal lo mordió en el rostro y lo arrastró hacia el interior de un terreno vecino. El menor fue trasladado al Hospital de Niños, donde recibió atención médica y quedó fuera de peligro.

 

El episodio ocurrió el miércoles, alrededor de las 20, en inmediaciones de pasaje Barrientos al 2900. Según relató la madre del niño, identificada como Emilse, su hijo estaba jugando a la pelota cuando el balón cayó en una propiedad lindera.

 

Al intentar recuperarlo, el menor fue sorprendido por un pastor alemán de aproximadamente 10 años, al que la familia ya conocía. El perro lo mordió en la boca y lo arrastró hacia el interior del terreno, lo que generó momentos de desesperación entre los presentes.

 

El relato de la madre del niño atacado

En declaraciones a Noticiero Doce, Emilse reconstruyó lo sucedido y describió los momentos posteriores al ataque. “Fueron unos 10 minutos de terror, de shock, hasta que lo llevamos al hospital”, expresó.

 

La mujer también cuestionó las condiciones de seguridad del terreno donde se encontraba el animal. Según explicó, la propiedad había permanecido sin alambrado durante aproximadamente dos meses y el cerco fue colocado apenas unas horas antes del episodio.

 

“No había alambrado, estuvo como dos meses sin alambrado, lo pusieron ayer a la tarde y se podría haber prevenido esto”, manifestó la madre.

 

Además, sostuvo que la propietaria del perro no se acercó para asistir a la familia después del ataque. “Ella se asomó, miró y se fue para adentro”, afirmó.

 

Otro niño fue mordido por un dogo argentino

En otro episodio ocurrido en el barrio 24 de Septiembre de Argüello, también en Córdoba, un niño sufrió heridas en el rostro tras ser atacado por un perro de raza dogo argentino.

 

El hecho ocurrió mientras el menor jugaba dentro de una vivienda. Por circunstancias que se investigaban, el animal lo mordió en la cara y fue necesaria la intervención policial.

 

De acuerdo con la información publicada por La Voz, los efectivos trasladaron al niño hasta el Hospital de Niños, donde recibió asistencia médica. Afortunadamente, las lesiones no fueron consideradas de gravedad.

Un tercer episodio terminó con un perro muerto

Ese mismo miércoles se conoció otro caso en la localidad cordobesa de Pilar, donde un vecino mató a un dogo argentino que, según se informó, permanecía suelto entre una vivienda y un taller mecánico.

La fiscal Patricia Baulies intervino en el caso y cuestionó la conducta del propietario del animal, al señalar su responsabilidad en las condiciones de tenencia.

Los tres episodios volvieron a poner en discusión las medidas de seguridad necesarias para prevenir ataques de perros, especialmente en espacios donde circulan o juegan niños.

Temas:

ataque de perro pastor alemán nene mordido Córdoba
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