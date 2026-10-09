Detuvieron a una mujer que disparó dos veces en una agencia de autos en Concepción del Uruguay

Mujer disparó en una agencia de autos y fue detenida.-

Una mujer disparó dos veces en una agencia de autos de Concepción del Uruguay durante una discusión por una operación comercial y terminó detenida por el supuesto delito de abuso de arma. El episodio ocurrió este jueves en un establecimiento multimarca ubicado en la intersección de calles San Martín y Escuela de Ingenieros.

La sospechosa, de 31 años, se presentó en el comercio para reclamar dinero y documentación relacionados con una transacción de vehículos que había realizado anteriormente con el propietario del local, un hombre de 53 años.

Según la información policial, la discusión terminó cuando la mujer extrajo un arma de fuego y efectuó dos disparos dentro del establecimiento. Posteriormente escapó, aunque fue localizada y aprehendida a pocas cuadras.

Cómo ocurrió el ataque en la agencia de autos

El incidente comenzó cuando la mujer ingresó a la oficina del propietario de la agencia, ubicada en la esquina de San Martín y Escuela de Ingenieros.

De acuerdo con el reporte policial, ambos habían mantenido una relación comercial vinculada con la compraventa de vehículos y la sospechosa se presentó para exigir la entrega de dinero y documentación.

Durante el encuentro se produjo una fuerte discusión que derivó en el uso de un arma de fuego.

La mujer efectuó un primer disparo dentro de la oficina del comerciante, quien intentó quitarle el arma para impedir que continuara disparando.

Sin embargo, la agresora consiguió recuperar el arma y realizó un segundo disparo en el salón de exposición de vehículos.

Tras el episodio, abandonó el establecimiento y escapó del lugar.

La Policía desplegó un operativo y detuvo a la sospechosa

Luego de recibir el alerta, efectivos del Comando Radioeléctrico y de Investigaciones desplegaron un operativo cerrojo en las inmediaciones del comercio.

Minutos después, personal de la Sección Motorizada interceptó en la esquina de Escuela de Ingenieros y 9 de Julio a un adolescente de 16 años, identificado como hermano de la mujer investigada.

El menor llevaba documentación correspondiente a un vehículo relacionado con la operación comercial que había originado el conflicto.

Poco después, la sospechosa llegó al lugar a bordo de una motocicleta que no contaba con documentación, por lo que los efectivos procedieron a su aprehensión.

La mujer quedó a disposición de las autoridades judiciales mientras continuaban las actuaciones para determinar las circunstancias del episodio.

Encontraron dos impactos de bala y vainas calibre 9 milímetros

Tras la intervención policial, personal de Policía Científica realizó las pericias correspondientes en la agencia de vehículos.

Durante la inspección, los especialistas constataron dos impactos de proyectiles dentro del establecimiento, coincidentes con los disparos denunciados.

También secuestraron dos vainas servidas y un cartucho calibre 9 milímetros, elementos que fueron incorporados a la investigación.

Asimismo, a la mujer aprehendida se le practicó una prueba de dermotest, destinada a obtener elementos de interés para las actuaciones periciales.

La detenida tenía una condena federal por narcotráfico

Uno de los datos que surgieron durante el procedimiento fue la situación judicial previa de la mujer.

Al consultar los sistemas informáticos, los investigadores establecieron que registraba una condena de cuatro años de prisión por tráfico de estupefacientes.

La resolución había sido dictada el 27 de agosto por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 3 de San Martín, provincia de Buenos Aires.

Este antecedente fue incorporado a la información recabada durante el procedimiento policial.

La investigación por los disparos en la agencia de autos, en tanto, continuó bajo la intervención de la Justicia competente de Concepción del Uruguay.

Allanaron la vivienda de la acusada y secuestraron elementos

A partir de los hechos denunciados, la Fiscalía Auxiliar solicitó al Juzgado de Garantías una orden de allanamiento para la vivienda de la sospechosa, ubicada en calle 8 de Junio.

La medida judicial fue autorizada y permitió secuestrar distintos elementos considerados de interés para la investigación.

Entre ellos se encontraba la vestimenta que habría utilizado la mujer durante el episodio, identificada previamente mediante las cámaras de seguridad del comercio.

Además, los efectivos incautaron tres teléfonos celulares, entre ellos dos iPhone de alta gama, y un cargador de arma de fuego sin municiones. Los objetos quedaron a disposición de la Justicia para las actuaciones correspondientes.

Quedó detenida por abuso de arma

Con los elementos reunidos durante la investigación, la Justicia dispuso formalizar la detención de la mujer por el supuesto delito de abuso de arma. Posteriormente, fue trasladada y alojada en la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar de Concepción del Uruguay.

La causa se originó a partir del reclamo por dinero y documentación de una operación comercial de vehículos, que derivó en una discusión y dos disparos dentro del establecimiento.

La investigación continúa con las pericias sobre los elementos secuestrados, los registros de las cámaras de seguridad y las actuaciones judiciales correspondientes.