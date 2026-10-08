Colón: un hombre recibió siete años de prisión efectiva por abusar sexualmente de su pareja

Un hombre fue condenado este jueves a siete años de prisión efectiva por abusar sexualmente de quien era su pareja conviviente en Colón. La Sala Penal de Concepción del Uruguay dictó el veredicto después del juicio oral por un hecho ocurrido en agosto de 2020.

El juez Fernando Martínez Uncal lo declaró autor penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal. La condena corresponde a la figura prevista en el artículo 119, tercer párrafo, del Código Penal.

Aunque la pena es de cumplimiento efectivo, el hombre continuará en libertad hasta que la sentencia quede firme. Durante ese período deberá cumplir estrictamente las medidas de coerción y las reglas de conducta impuestas por la Justicia.

El hecho que se juzgó

Según se acreditó durante el proceso, el abuso ocurrió en una vivienda de Colón, durante la madrugada y después de que finalizara un festejo de cumpleaños.

La acusación sostuvo que el hombre utilizó fuerza física para vencer la resistencia de su pareja y cometió el abuso sin su consentimiento. Ese fue el hecho por el que se desarrolló el debate y se dictó la condena.

Las audiencias del juicio oral se celebraron los días 23, 24 y 30 de septiembre. La investigación y la acusación estuvieron a cargo del fiscal Juan Sebastián Blanc, mientras que el defensor público Sebastián Arrechea representó al acusado.

Cuándo se conocerán los fundamentos

El veredicto fue adelantado este jueves 8 de octubre. En esa instancia, Martínez Uncal comunicó la declaración de responsabilidad penal y fijó la pena de siete años de prisión.

La lectura completa de los fundamentos quedó programada para el próximo 19 de octubre de 2026. Allí se conocerán los argumentos que sustentan la decisión adoptada tras el debate.

Hasta que la resolución adquiera firmeza, el condenado por el abuso ocurrido en Colón permanecerá sujeto a las disposiciones judiciales establecidas. El fallo no dispuso su ingreso inmediato a prisión.