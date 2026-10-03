Detuvieron en Paraná a un hombre de 68 años que estaba prófugo por abuso sexual

La Policía Federal Argentina concretó la captura del hombre en la vía pública, sobre calle El Trébol, luego de tareas de inteligencia y un relevamiento de datos. Tenía un pedido de detención emitido por la Justicia de Paraná, tras haber sido declarado en rebeldía.
Un hombre de 68 años que se encontraba prófugo de la Justicia en una causa por abuso sexual agravado fue detenido en la ciudad de Paraná, durante un procedimiento realizado por personal de la Policía Federal Argentina (PFA). El operativo estuvo a cargo de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Paraná, que logró localizarlo sobre calle El Trébol.
La investigación se inició a partir de un relevamiento del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), realizado por efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI). Durante el cotejo de datos, los agentes detectaron que el hombre registraba un pedido de arresto, luego de haber sido declarado en rebeldía en el marco de una causa judicial.
El requerimiento, fechado el 1° de octubre, había sido emitido por la Unidad Fiscal de Investigación y Litigación de Paraná, a cargo del fiscal Cristian Giunta. La causa fue caratulada como “Abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal en grado de tentativa en concurso real”.
Cómo fue el operativo
Con la correspondiente autorización judicial, los efectivos de la DUOF Paraná llevaron adelante tareas de inteligencia para establecer el paradero del hombre. A partir de las pesquisas, lograron identificar el domicilio donde presuntamente se encontraba oculto.
Luego, montaron un operativo en las inmediaciones de la vivienda y observaron en la vía pública a un hombre cuyas características físicas coincidían con las del buscado. Tras confirmar su identidad, los agentes procedieron a detenerlo.
El hombre, de nacionalidad argentina y 68 años, quedó a disposición de la autoridad judicial interviniente, a la espera de las actuaciones procesales correspondientes.