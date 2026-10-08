Seis allanamientos por narcomenudeo en Villaguay: dos detenidos y drogas secuestradas

Tras cinco meses de investigación por narcomenudeo en Villaguay, la Policía realizó seis allanamientos simultáneos. Secuestró cocaína, marihuana, dinero, armas y un automóvil. Dos hombres fueron detenidos y también se recuperaron elementos vinculados a otras causas judiciales.
Una investigación por narcomenudeo en Villaguay culminó este jueves por la mañana con seis allanamientos simultáneos en distintos domicilios de la ciudad entrerriana. Los procedimientos permitieron secuestrar cocaína, marihuana, dinero en efectivo, un arma de fuego y numerosos elementos de interés judicial. Además, dos hombres mayores de edad quedaron detenidos e incomunicados, mientras que otras tres personas fueron supeditadas a la causa.
Los operativos fueron realizados por personal de la Policía de Entre Ríos, luego de aproximadamente cinco meses de tareas investigativas desarrolladas por la División Drogas Peligrosas de la Jefatura Departamental Villaguay. Las actuaciones estuvieron vinculadas a una presunta infracción a la Ley Provincial N.º 10.566, que regula la intervención provincial en delitos relacionados con el narcomenudeo.
Las medidas fueron autorizadas por el Juzgado de Transición y Garantías de Villaguay, a cargo de la jueza Nadia Paola Benedetti, con intervención del fiscal auxiliar Sergio Salisky. Para concretarlas, se dispuso un despliegue coordinado de distintas dependencias policiales de la provincia.
Secuestraron cocaína, marihuana, dinero y un automóvil
Como resultado de los seis allanamientos, los investigadores incautaron 160 gramos de marihuana, distribuidos en envoltorios y trozos compactos, y 56 gramos de clorhidrato de cocaína, fraccionados en 46 envoltorios. Ambas sustancias fueron incorporadas como elementos de prueba en la investigación por presunta comercialización de estupefacientes.
También fueron secuestrados aproximadamente 170.000 pesos en efectivo, tres teléfonos celulares y un automóvil Volkswagen Bora. Los dispositivos y el vehículo quedaron a disposición de la Justicia para determinar su posible vinculación con las actividades investigadas.
Entre los elementos incautados se encontraron una escopeta calibre 12/70, dos cartuchos del mismo calibre y cuatro de calibre 16. Además, los efectivos localizaron dos bolsas con pastillas de diferentes características, una tijera y objetos que presentaban restos de cocaína, entre ellos un plato, dos tarjetas plásticas y tres billetes enrollados.
Hallaron numerosos objetos vinculados a otras causas judiciales
Uno de los aspectos relevantes del operativo fue el hallazgo de numerosos bienes que, según la información policial, estarían relacionados con otras investigaciones judiciales en trámite. Ante esta situación, los funcionarios comunicaron lo sucedido a la Fiscalía, que dispuso el secuestro formal de los elementos.
Entre los objetos incautados figuraron un televisor de 32 pulgadas, una motoguadaña, un detector de metales, dos amoladoras, un taladro, un anafe eléctrico, una caja de herramientas, una sierra circular, una bomba de agua y un panel solar. También se secuestraron un matafuego, una motosierra, una olla de aluminio, una bicicleta rodado 29 y rollos de alambre de púas y cable.
Durante las inspecciones también fueron constatados otros bienes, entre ellos dos motosierras, una amoladora de banco, un grupo electrógeno, una consola PlayStation 2 y otra bicicleta rodado 29. Estos elementos quedaron documentados en las actuaciones para establecer su procedencia y determinar si guardaban relación con hechos delictivos denunciados anteriormente.
Dos detenidos y 17 personas identificadas
En el marco de los procedimientos, la Policía identificó a 17 personas, de las cuales tres quedaron supeditadas a la investigación. Asimismo, dos hombres mayores de edad fueron detenidos e incomunicados por disposición de la autoridad judicial interviniente.
Según se informó oficialmente, entre los principales objetivos de la investigación se encontraba una persona con numerosos antecedentes policiales. Los investigadores habían desarrollado tareas de seguimiento para establecer su presunta participación en la actividad ilícita que motivó los allanamientos.
Hasta el momento, no se difundieron las identidades de los detenidos ni se precisó qué participación se atribuyó a cada uno. Las actuaciones continuaron bajo intervención judicial, mientras se avanzaba en el análisis de los elementos secuestrados y su eventual vinculación con los hechos investigados.
Una investigación que demandó cinco meses
La pesquisa había comenzado aproximadamente cinco meses antes de los procedimientos y estuvo a cargo de la División Drogas Peligrosas de Villaguay. Durante ese período, los efectivos reunieron información y elementos considerados relevantes para solicitar las medidas judiciales.
De acuerdo con el informe policial, las características y la ubicación del sector investigado dificultaron las tareas de vigilancia y seguimiento. Por ese motivo, los agentes debieron utilizar diferentes estrategias y recursos para documentar los movimientos relacionados con la presunta comercialización de drogas.
Una vez reunidos los elementos probatorios, la información fue presentada ante la autoridad judicial, que autorizó los seis allanamientos. Las diligencias permitieron avanzar sobre los domicilios investigados y reunir nuevas pruebas para la causa.
Participaron fuerzas policiales de seis departamentos
El despliegue contó con la participación de efectivos de las divisiones Drogas Peligrosas y Guardias Especiales de las jefaturas departamentales de Villaguay, Colón, San Salvador, Uruguay, Tala y Concordia. También intervinieron grupos especiales que brindaron apoyo durante el desarrollo de los procedimientos.
La coordinación entre las distintas dependencias permitió ejecutar las medidas de manera simultánea en los domicilios señalados por la investigación, bajo las directivas de las autoridades policiales y judiciales correspondientes.
Tras los allanamientos, los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia. La investigación continuó para determinar las responsabilidades de las personas involucradas, establecer el alcance de la presunta actividad de narcomenudeo y esclarecer la procedencia de los numerosos objetos encontrados.